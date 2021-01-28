Український детективний серіал «Схованки» покажуть у Німеччині

Міжнародний дистриб’ютор серіалу «Схованки» ZDF Enterprises уклав угоду з Sony Pictures Entertainment Germany щодо продажу прав на показ серіалу «Схованки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті FILM.UA Group.

«Схованки» стануть першим українським серіалом, що транслюватиметься на ТБ у Німеччині в німецькомовному дубляжі. Прем’єра очікується восени на каналі Sony Channel, відомого тим, що обирає для показу найкращі європейські драматичні проєкти. Канал доступний як у кабельній, так і в супутниковій мережі. Глядачі також зможуть переглянути «Схованки» з оригінальною звуковою доріжкою», - йдеться у повідомленні.

Маріус Рочол, директор з програм та придбання контенту Sony Pictures Entertainment Germany у Німеччині, Швейцарії та Австрії, розповів у коментарі виданню Variety: «Українська продукція є прекрасним доповненням до нашої програми, яка вже складається з видатних європейських серіалів. Ми надзвичайно раді, що можемо донести ще один високоякісний захопливий серіал до наших глядачів із німецькомовного регіону».

Читайте також: Одеський кінофестиваль оголосив дати та представив нову команду

Як зазначається, нуарний детектив «Схованки» має багату фестивальну історію: він був представлений на MIPDrama Buyers Summit у Каннах, The Great Series Summit у Кельні, східноєвропейському ринку контенту NATPE в Будапешті, фестивалі Série Series у Фонтенбло, на Kyiv Media Week, фестивалі Serial Killer у Брно, MIA Drama у Римі, SERIENCAMP у Мюнхені, Göteborg Film Festival у Гетеборзі, а також на Black Nights Festival в Таллінні.

Прем’єра «Схованок» вже відбулася на території США та англомовної Канади на VOD-сервісі Walter Presents. Серіал також придбали телеканали Rai (Італія), Canal+ (Польща), FTV Prima (Чехія), Bonton Film (Чехія та Словаччина), ETV (Естонія), LRT (Литва) та Lumière (країни Бенілюксу).

Український реліз пройшов у жовтні 2019 року на каналі ICTV. Серіал доступний для глядачів з України на офіційному YouTube-каналі FILM.UA Group.

Режисер серіалу - Ірина Громозда. Продюсер - Віктор Мирський. Креативний продюсер - Олеся Лук'яненко. Копродюсер- Катерина Вишневська. Виконавчий продюсер - Андрій Ризванюк. Оператор - Сергій Крутько.

У ролях: Юлія Абдель Фаттах, Петро Риков, В'ячеслав Довженко, Олександр Кобзар, Михайло Тройник, Яків Кучеревський, Олег Москаленко, Валерій Легін, Євгенія Гладій, Олександр Соколов, Володимир Заєць.

Виробництво: FILM.UA. Дистриб’ютор: ZDF Enterprises.

Синопсис: У звичайній квартирі батько та донька грають у хованки. Батько заплющує очі й рахує. Скінчивши відлік, починає шукати дівчинку і не знаходить. Причому квартира замкнена на ключ ізсередини, а під час гри ні він, ні дитина її не залишали. Зрозумівши, що донька зникла по-справжньому, батько звертається до поліції. Пізніше, коли відео зі зниклою дівчинкою з’являється в мережі, де вона тримає табличку із загадковою комбінацією цифр, стає зрозуміло, що це тільки перша жертва.