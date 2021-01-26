Третє «Скажене весілля» вийде у прокат 25 лютого

Автори фільму "Скажене весілля 3" оголосили дату виходу комедії в кінотеатральний прокат – 25 лютого 2021 року. Також презентували постер заключної частини фільму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"Весь табір кликати?!" – саме так звучить слоган комедії "Скажене весілля 3". Цього разу автори розказують історію про одруження наймолодшого з родини Середюків – Захара, який для створення сім’ї обрав дочку циганського барона, красуню Раду. І хоч батько Захара заприсягнувся не псувати весілля, спокійне свято – не в традиціях родини. На глядачів знову чекає скажене весілля!» - йдеться у повідомленні.

За словами продюсера фільму Юрія Горбунова, кіно дійсно вдалося.

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"Кінотеатри будуть працювати, а український глядач зачекався на добрі, скажено веселі і такі “наші” історії, якими є весільні пригоди сімейства Середюків. Тому й вирішили довго не чекати та виходити найближчим часом, а саме напередодні весни. І наш фільм – це найкращі ліки для виведення з нудьги та подолання будь-яких наслідків карантину", - коментує він.

Як зазначається, режисер стрічки - Любомир Левицький. Сценарій створили Микола Куцик та Олексій Приходько.

Головні ролі наречених виконали молоді українські актори Катерина Файн та В'ячеслав Хостікоєв. Роль батька нареченої - Ігор Крикунов, керівник циганського театру "Романс", актори якого зіграли у фільмі справжній циганський табір.

Повернулися й улюблені герої перших двох частин, а саме Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Олександр Кобзар, Віра Кобзар, Інна Приходько та Арам Арзуманян.

У фільмі знялися також Юрій Горбунов, Потап (Олексій Потапенко), Позитив (Олексій Завгородній), Петро Бампер (Олексій Супрун), Олег Винник, Петро Чорний, Надія Мейхер та Анна Трінчер.

Стрічку створено компаніями FILM.UA та Prototype Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Як нагадали в Держкіно, перша частина фільму "Скажене весілля" вийшла в український кінотеатральний прокат 4 жовтня 2018 року. Загальні касові збори склали 54 млн 910 тис. 768 грн, переглянули стрічку 657 598 глядачів. 25 грудня 2019 року вийшла друга частина комедії: за період прокату в Україні фільм "Скажене весілля 2" зібрав 41 млн 304 тис. 367 грн., побачили його 445 163 глядачі.