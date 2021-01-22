Одеська кіностудія почала зйомки фільму «Серце під мундиром»

Одеська кіностудія почала зйомки фільму «Серце під мундиром»

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Укрінформ
Група одеських кінематографістів розпочала зйомки фільму «Серце під мундиром», присвяченого створенню адміралом Миколою Аркасом опери «Катерина».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії .

"У річницю 130-річчя написання Миколою Аркасом опери «Катерина» в Одесі стартували зйомки документально-художнього фільму «Серце під мундиром». Кінострічка оповідає про непросту долю композитора, письменника і громадського діяча Миколи Аркаса, а також про історію створення єдиної опери на сюжет великого кобзаря Тараса Шевченка - «Катерина», - йдеться у повідомленні.

Зйомки фільму «Серце під мундиром» / Фото: Одеська кіностудія

Зазначається, що це перша спільна робота Одеської кіностудії та Одеського національного академічного театру опери та балету.

У перший же знімальний день відбулася головна фінальна сцена фільму, де убита горем Катерина (акторка Ганна Дочева) чинить самогубство, кинувшись у крижану ополонку.

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Фільм знімає режисер-постановник Ігор Козлов-Петровський, що написав сценарій разом з гендиректором кіностудії Андрієм Осіповим.

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року в Туреччині відбувся показ пригодницького фільму «Фортеця Хаджибей», створеного на Одеській кіностудії у межах українсько-турецької співпраці у кінематографічній сфері.

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