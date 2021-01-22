Одеська кіностудія почала зйомки фільму «Серце під мундиром»

Група одеських кінематографістів розпочала зйомки фільму «Серце під мундиром», присвяченого створенню адміралом Миколою Аркасом опери «Катерина».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії .

"У річницю 130-річчя написання Миколою Аркасом опери «Катерина» в Одесі стартували зйомки документально-художнього фільму «Серце під мундиром». Кінострічка оповідає про непросту долю композитора, письменника і громадського діяча Миколи Аркаса, а також про історію створення єдиної опери на сюжет великого кобзаря Тараса Шевченка - «Катерина», - йдеться у повідомленні.

Зйомки фільму «Серце під мундиром» / Фото: Одеська кіностудія

Зазначається, що це перша спільна робота Одеської кіностудії та Одеського національного академічного театру опери та балету.

У перший же знімальний день відбулася головна фінальна сцена фільму, де убита горем Катерина (акторка Ганна Дочева) чинить самогубство, кинувшись у крижану ополонку.

Фільм знімає режисер-постановник Ігор Козлов-Петровський, що написав сценарій разом з гендиректором кіностудії Андрієм Осіповим.

Як повідомлялося, наприкінці 2020 року в Туреччині відбувся показ пригодницького фільму «Фортеця Хаджибей», створеного на Одеській кіностудії у межах українсько-турецької співпраці у кінематографічній сфері.