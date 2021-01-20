Фільм «Номери» Сенцова й Сеітаблаєва вийшов в онлайн-прокат

Національний онлайн-кінотеатр Sweet.tv представив прем’єру драми Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва "Номери".

Як повідомляє пресслужба Держкіно, фільм можна подивитись на Sweet.tvбезкоштовно, в межах підписки, передає Укрінформ.

Фільм "Номери", що був створений за однойменною п'єсою Олега Сенцова, розповідає про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу та робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їхні закони.

«Фільм "Номери" подолав непростий шлях, перш ніж українці змогли його побачити. Стрічка створювалась, коли режисер Олег Сенцов перебував за ґратами в РФ. На жаль, кінотеатральний прокат "Номерів" збігся з карантином вихідного дня і більшість людей не змогли переглянути один із найочікуваніших фільмів 2020 року. Ми отримали численні повідомлення від українців із запитанням: "Як можна ще подивитись фільм?". Тепер я дуже радію, що стрічка доступна в онлайн-кінотеатрі Sweet.tv і просто зараз, не виходячи з дому, можна ввімкнути й переглянути фільм», - зазначила продюсерка Анна Паленчук.

Світова прем’єра фільму "Номери" відбулась у лютому 2020 року в межах програми Berlinale Special на ювілейному Берлінському кінофестивалі. Стрічка отримала схвальні відгуки від почесних гостей та критиків.

Режисери - Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв. Оператор - Адам Сікора.

Автор сценарію - Олег Сенцов. Продюсери - Анна Паленчук, Даріуш Яблонський, Віолета Камінська, Ізабела Войцик. Композитор: Милош Єлич. Хореограф-постановник - Олена Шоптенко.

У ролях: Олександр Ярема, Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук, Денис Роднянський, Олена Узлюк, Євген Черніков, Агата Ларіонова, Олександр Бегма, Марія Смолякова, Максим Девізоров, Євген Лебедін, Олег Карпенко, Олександр Лаптій, Віктор Андрієнко.

Як повідомляв Укрінформ, у широкий кінотеатральний прокат іронічна антиутопія "Номери" за однойменною п'єсою Олега Сенцова вийшла 19 листопада 2020 року.