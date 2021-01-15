Українські виробники мультфільмів здатні конкурувати на світовому ринку – Ткаченко

В Україні є виробники мультфільмів, які створюють конкурентноспроможний та прибутковий продукт на світовому ринку.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"У нас є потужні анімаційні студії, продукт яких цілком конкурує з Disney та Pixar. Взяти б хоча б "Викрадену принцесу", що номінувалася на численних міжнародних фестивалях та здобула перемогу в Ірландії за «Кращий художній фільм", - написав Ткаченко.

Він додав, що робота над мультфільмом – кропіткий і тривалий процес, над яким працюють десятки аніматорів, режисер, монтажери.

"Такі студії, як Animagrad, «Червоний собака», «Новаторфільм», «КАПІ» та інші створюють якісний контент, який не лише показує свою конкурентноспроможність на світовому ринку, а і є дійсно прибутковим", - додав міністр.

Ткаченко відзначив, що МКІП намагається активніше підтримувати авторську та комерційну анімацію і сприяти її розвитку.

"Наразі у виробництві Держкіно – повнометражна робота "Азарт", три анімаційних серіали, авторська анімація Микити Лиськова, роботи Анатолія Лавренішина і Степана Коваля та інші. Усі вони побачать світ цього року. Також у роботі «Мавка» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та "33 образи Петрика П'яточкіна" про улюбленого дитячого героя", - додав Ткаченко.

За його повідомленням, ще три угоди з числа переможців 14-го пітчингу будуть укладені протягом 2021-го. До їх числа увійшли короткометражні фільми "Сад переїхав", "Тигр блукає поруч" і телесеріал "Чорна-чорна курка".

"Щодо підтримки та залученості у нас проходять фестивалі: "Крок", Linoleum, а також "Чілдрен кінофест". Потенціал для подальшої дистрибуції маємо неабиякий. Наприклад, мультсеріал "Ескімоска" показували у Південній Кореї, Індонезії, Шрі-Ланці, Канаді, США, Казахстані, Литві. Це доводить, що історії – універсальні", - додав міністр.

Також він зауважив, що серед достойних повнометражних робіт, які можна переглянути – "Клара та Чарівний Дракон", "Микита Кожум’яка", "Викрадена принцеса", "Козаки", який вже став класикою, та короткометражну анімацію "Кохання".Цього року на екрани також вийдуть "Гулівер" та "Віктор-робот".

Крім того, Ткаченко закликав не оминати українське, обираючи мільтфільм для перегляду.