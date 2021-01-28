У США померла оскароносна актриса Клоріс Лічмен

Американська актриса, володарка премій «Оскар», «Еммі» та «Золотий глобус» Клоріс Лічмен померла у віці 94 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Лічман померла уві сні природною смертю у своєму будинку в Енсінітасі в штаті Каліфорнія в оточенні близьких, заявила у середу її представниця Монік Мосс.

Актриса понад 20 разів номінувалася на «Еммі» і 9 разів ставала володаркою цієї премії, зокрема двічі за роль Філліс Ліндстром у «Шоу Мері Тайлер Мур».

Вона також має премії «Оскар», «Золотий глобус» і BAFTA.

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Премії «Оскар» і BAFTA Лічмен отримала за кращу жіночу роль другого плану у фільмі «Останній кіносеанс» (1971). «Золотий глобус» їй дали за головну роль в серіалі «Філліс» (1975-1977).

Також вона грала у фільмах «Молодий Франкенштейн» (1974), «Поганий Санта» (2003) і «Іспанська англійська» (2004).