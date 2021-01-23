Помер легендарний телеведучий Ларрі Кінг

Смерть ведучого підтвердили в його компанії Ora Media.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого співзасновника, ведучого і друга Ларрі Кінга", - йдеться в заяві компанії.

Про похорон і поминальну службу буде повідомлено пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січняЛаррі Кінга було госпіталізовано з діагнозом "коронавірусна інфекція".

Легендарний телеведучий, що страждав на діабет ІІ типу, протягом багатьох років мав проблеми зі здоров'ям, у тому числі він переніс кілька серцевих нападів і п'ятикратне шунтування у 1987 році.

Проблеми зі здоров'ям надихнули журналіста на створення Фонду серцевих захворювань Ларрі Кінга, щоб допомогти людям, у яких немає медичної страховки.

Кінг протягом 25 років вів свою програму на CNN, інтерв'ював кандидатів у президенти, знаменитостей, спортсменів, кінозірок і простих людей.

Коли у прямому ефірі на піку популярності виходило ток-шоу Larry King Live за ніч його дивилися півтора мільйона глядачів. Коли у 2010 році вийшла його остання серія, Larry King Live поставила рекорд за часом існування телепрограми з беззмінним ведучим (за що потрапила в Книгу рекордів Гіннеса).