Кулінарний батл: четверо урядовців змагаються у приготуванні борщу

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина і троє міністрів долучилися до кампанії на підтримку номінації “Культура приготування українського борщу” до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Окрім Стефанішиної, в акції беруть участь міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, урядовці в прямому ефірі змагаються у приготуванні найсмачнішого борщу.

Кулінарний батл міністрів / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

«Пам'ятаєте, свого часу, коли був створений Твіттер, то розпочалася така собі Твіттер-дипломатія. Там реєстрували цілі країни. І якраз гібридна війна за борщ розпочалася у Твіттері, російському Твіттері, де з'явилася рубрика про традиційні російські страви. Тому ми у контрвідповідь на це започатковуємо борщову дипломатію», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що у деяких країнах світу, зокрема, у Японії, борщ є дуже популярною стравою і є у продажу у широкому доступі.

Абрамовський пригадав смачний борщ, який варила його бабуся, і тоді йому здавалося, що це є найкращою стравою. «Моя бабуся завжди варила борщ у печі. Він був такий насичений. Мені здавалося, що вона у ньому все смажила. Насправді бабуся не смажила нічого. Мені дуже подобається, коли овочі не засмажені, а трохи тушковані», - сказав урядовець.

Як раніше відзначав міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО поставить крапку в навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви.

«Ми у МКІП націлені на включення українського борщу до культурної спадщини ЮНЕСКО. Мова не йде про гастрономічну ідентифікацію. Це питання захисту важливої культурної складової та частини історії. Визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – поставить крапку в навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви. Як казала мені моя бабця, а їй – її бабця: борщ – український», - написав Ткаченко у Фейсбуці.

Рецептуру для учасників заходу та розподіл їх на команди визначив відомий шеф-кухар та рефері заходу Євген Клопотенко.

Кулінарне змагання проходить напередодні Всеукраїнської онлайн-презентації «Культура приготування українського борщу».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики разом із ГО “Інститут культури України” 25 грудня проведуть онлайн-презентацію “Культура приготування українського борщу” в межах кампанії на підтримку включення традиційної української страви, як елементу, до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.