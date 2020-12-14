«Олів’є» та «Шуба» і не тільки: експерт розповів, скільки коштуватиме новорічний стіл

Вартість новорічного столу 2021 року для української сім’ї з 4 осіб у середньому підвищиться на 5,3% порівняно з вартістю новорічного столу-2020 - до 1 706 грн.

Про це розповів директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Юрій Лупенко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ІАЕ.

За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

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Так, за розрахунками науковців Інституту, 3 кг салату «Олів’є» традиційної рецептури обійдуться у 159,37 грн. Це на 13,8 % більше, ніж при святкуванні попереднього Нового року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку – 32,50 грн, 0,2 кг солоних огірків – 16,50 грн, 6 яєць – 14,50 грн та 180 г майонезу – 12,50 грн. Ще у 13,37 грн обійдуться цибуля, морква та картопля, ціни на які станом на кінець 2020 року зменшилися (крім моркви) порівняно з 2019 року на 23,5% та 30,1%.

Зазначається, що на рівні минулого року коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг) – 120,37 грн. Левову частку його вартості становитиме філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 12,50 грн, морква – 1,81 грн (1 шт.), буряк – 2,17 грн (1 шт.), цибуля – 1,19 грн (1 шт.), картопля – 2,70 грн (2 шт.).

На 10 - 30% зросли витрати на м’ясні продукти, зазначив Лупенко. Пів кілограма нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 89,50 грн (+11,9% проти цін 2019 року), підчеревини копченої – 100 грн (+25 %), биток зі свинини свіжий – 110,0 грн (+33,3 %). М’ясо птиці станом на кінець 2020 року є найдешевшим серед інших видів м'яса. За 1 кг свіжого курячого філе доведеться заплатити в середньому 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі сягне 394,50 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 38 грн. Молочні продукти в цьому році подорожчали на 10-12 %.

За інформацією науковців, вартість овочів на новорічному столі становитиме в середньому 182,3 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,30 грн, гриби (1 кг) – 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг бананів обійдеться в середньому у 25 грн, лимон (0,20 кг) – 9 грн.

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора раза більше – 170 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку 5-річної витримки.

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Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн. За 2 л соку доведеться заплатити 38,30 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 27 грн.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 0,2 кг червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176 грн, зауважив Лупенко.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу в Києві сягне 1916,78 грн, що на 7,4% більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл із делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 грн, підсумував учений.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року – на 3,8%.

Серед споживчих товарів у листопаді 2020 року порівняно з листопадом торік найбільше подорожчав цукор (на 37,3%). Максимально подешевшали за цей період овочі (на 18,1%).