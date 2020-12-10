Стали відомі найпопулярніші серед українців продукти на замовлення цієї осені

Стали відомі найпопулярніші серед українців продукти на замовлення цієї осені

Укрінформ
Серед продуктів, які восени під час адаптивного карантину українці найчастіше замовляли додому, найпопулярнішими були молоко, яйця та огірки.

Про це повідомив український сервіс доставки продуктів Zakaz.ua у своєму пресрелізі, що є у розпорядженні Укрінформу.

"Під час осіннього онлайн-шопінгу найчастіше в кошику можна було побачити хлібобулочні вироби, цукор, яйця і зелень (цибулю, петрушку, кріп). Так, 37,6% замовлень містили яйця, 34,7% – хліб, 15,2% – цукор-пісок", - йдеться у пресрелізі.

За даними інфографіки, однією з найпопулярніших позицій був авокадо, який вибрали 9,8% користувачів.

Серед молочних продуктів найпопулярнішими було молоко, його замовляли 47% користувачів. На другому місці за популярністю була сметана (29,2%), на третьому - твердий сир (28,7%), четверте місце посів звичайний сир (21%), на п'ятому - йогурти (18,5%) і вершкове масло (17,1%). При цьому, найбільше молока п'ють у Львові, Харкові та Запоріжжі, а найменше – у Києві, Одесі та Житомирі.

Серед вагових товарів цієї осені лідирують фрукти і овочі. Як і в 2019-му, найбільшим попитом користувалися огірки (25,6%), томати (24,9%), банани (23,2%) і лимони (13,5%). Десятку замикали баклажани, картопля, ріпчаста цибуля, морква і солодкий перець.

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Що стосується м'ясних продуктів, то тут переваги у жителів різних міст розділилися: так, у Харкові, Одесі та Дніпрі найчастіше брали куряче філе, всього курку замовляли у 20,1% випадках. Ще у 18,3% кошиків складали свинину і в 6,6% – філе індички.

Варто зазначити, що в 2019 році у цей же період найбільш популярними були товари непродовольчої групи: паперові рушники, косметичні серветки, вологі серветки для дітей, туалетний папір. Покупки доповнювалися все тим же цукром, борошном та яйцями.

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