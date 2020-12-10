АМКУ дозволив групі Nemiroff придбати Немирівський спиртзавод

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «ЛВН Лімітед» (група Nemiroff) на придбання активів Немирівського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що це рішення стало першим дозволом на концентрацію в рамках процесу приватизації об’єктів спиртової галузі.

Під час розгляду заяви на концентрацію комітет встановив, що відповідно до умов договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації купівельна ціна об’єкта придбання становить 66,1 млн грн, також комітет перевірив наявність коштів на здійснення запланованої транзакції.

Разом з цим було встановлено, що Немирівське МПД не здійснює господарську діяльність з 2015 року, а на його виробничих потужностях планується виробляти етиловий спирт для використання у якості сировини при виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів.

Також в АМКУ зауважують, що після модернізації активів, прогнозується, що їх використання забезпечить частку на ринку етилового спирту в розмірі близько 4% (з урахуванням реалізації в межах групи покупця).

Оскільки концентрація спрямована на скасування державної монополії на виробництво та оптову реалізацію етилового спирту і не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, Комітет прийняв рішення про надання відповідного дозволу.

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Як повідомляв Укрінформ, група компаній Nemiroff 15 жовтня 2020 року стала переможцем аукціону з приватизації Немирівського МПД.

У серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України. Перший об’єкт Укрспирту, Немирівське місце провадження діяльності та зберігання спирту, був виставлений на приватизацію через електронний майданчик Прозорро.Продажі 15 вересня. Фонд держмайна очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.