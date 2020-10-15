Nemiroff переміг у першому аукціоні з приватизації спиртзаводу

Група компаній Nemiroff визначена переможцем першого аукціону з приватизації спиртзаводу, Немирівського МПД.

Як передає Укрінформ, про це повідомив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболєв у Фейсбуці.

Сьогодні, 15 жовтня, знайшовся покупець на приватизацію першого спиртового заводу. При стартовій ціні у 49,6 млн грн завод придбали за 55 млн. Соболєв зазначив, що окрім Nemiroff в аукціоні не брав участь жоден інший претендент.

"Так, згідно з законом, учасники не знають чи прийде хтось на аукціон. А якщо учасник прийшов лише один, то запускається процедура викупу одному учаснику", - констатував він.

Керівник "Прозорро.Продажі" наголосив, що навіть за відсутності конкуренції, процедура продажу побудована таким чином, що мотивує учасників одразу давати підвищені закриті ставки.

"Високі закриті ставки дають їм переваги під час онлайн аукціону. От учасники і одразу пропонують багато. Так і виходить, що навіть якщо учасник один, то ціна зростає все одно. Переможець не може просто так відмовитись від своєї ставки, щоб потім купити по стартовій, бо втратить гарантійний внесок в 5 млн грн", - пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України – наразі передано пропозиції щодо 12 об'єктів.

Перший об’єкт Укрспирту, Немирівське місце провадження діяльності та зберігання спирту, був виставлений на приватизацію через електронний майданчик Прозорро.Продажі 15 вересня. Загалом, на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт".