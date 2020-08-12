Кабмін затвердив програму реформування спиртової галузі

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про затвердження Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки".

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці.

"Програма спрямована на створення умов для удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі та суміжних галузей, реформування і приватизацію підприємств спиртової та лікеро-горілчаної галузі, протидію "тіньовому" ринку спирту та алкогольних напоїв, формування умов для становлення в Україні конкурентного ринку етилового спирту", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна заявив про готовність розпочати процес приватизації 41 об'єкта, що входить до ДП "Укрспирт".

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Із 1 липня 2020 року набув чинності закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

До 1 липня наступного року виробництво спирту здійснюватиметься в Україні виключно на державних та приватизованих підприємствах. Після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів сягають майже 2,5 млрд грн.