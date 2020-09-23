Укрспирт збільшив сплату податків на 40%

Державне підприємство "Укрспирт" за 8 місяців 2020 року сплатило до державного бюджету понад 395 млн грн податків, що на 40% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба підприємства з посиланням на в. о. директора Сергія Блескуна.

"З липня наше державне підприємство більше не монополіст й має конкурентів на спиртовому ринку, але фінансові результати та об'єм сплачених податків ДП “Укрспирт” все одно зростають. Відтак, за 8 місяців 2020 року підприємством сплачено понад 395 млн грн податків, а за аналогічний період минулого року у держбюджет від Укрспирту надійшло близько 282 млн грн. Тобто, цього року на 40% більше, ніж минулого року", - зазначив Блескун.

Він додав, що зросли і обсяги виробництва спирту на держпідприємстві. Якщо за 8 місяців 2019 року Укрспирт виробив 3448,2 тис. дал спирту, то за аналогічний період цьогоріч — уже 4240,2 тис. дал, що на 23% більше.

Позитивні зрушення спостерігаються і щодо обсягів чистого прибутку підприємства, сказав Блескун.

"Паралельно триває процес приватизації спиртових об'єктів. Переконаний, що після завершення реформи надходження до бюджету зростатимуть. Наразі ми передали до Міністерства економічного розвитку України пропозиції щодо приватизації 25 об'єктів. До кінця року плануємо передати ще 5", - зауважив очільник підприємства.

За його словами, на додаток до двох уже оголошених торгів із приватизації спиртових об'єктів, "цього тижня планується оголосити ще 2-3 аукціони".

Як повідомлялось, у вересні 2020 року Фонд державного майна оголосив два аукціони на продаж об'єктів Укрспирту. На торги у системі Prozorro.Продажі виставлено Немирівське МПД (місце провадження діяльності та зберігання спирту), що на Вінничині, та Артемівське МПД (Харківська область).

Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт". ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.

Законом передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь у приватизації підприємств ДП «Укрспирт» для представників країни-агресора.