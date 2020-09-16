Перше спиртове підприємство приватизують 15 жовтня – Мінекономіки

Перший аукціон з приватизації підприємств спиртової галузі має відбутись 15 жовтня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перше підприємство зі складу ДП "Укрспирт", Немирівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Немирівське МПД), виставили на майданчику Прозорро.Продажі 15 вересня. Проведення аукціону з приватизації МПД заплановано на 15 жовтня 2020 року.

“Приватизація та детінізація спиртової галузі України – це одне з ключових завдань уряду. Ми повинні зробити цю галузь конкурентною та ефективною, забезпечити рівні і прозорі умови. В результаті матимемо збільшення надходжень до бюджету, робочі місця, зростання доходів працівників”, - зазначив з цього приводу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня 2020 року була затверджена Програма реформування та розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки, яка передбачає покроковий план дій з демонополізації ринку на найближчі 3 роки. Наразі Мінекономіки та ФДМУ проводять підготовку до приватизації ДП "Укрспирт", що включає 41 об’єкт, зокрема 10 вже включені до переліку приватизації. З 78 державних спиртових заводів ДП "Укрспирт" 22 знаходяться в незадовільному стані і не відповідають технічним вимогам, 43 – взагалі стоять без роботи вже тривалий час. На утримання цього господарства щорічно витрачається близько 100 млн грн.