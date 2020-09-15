Перше підприємство Укрспирту виставили на приватизацію

Перший об`єкт державного підприємства "Укрспирт", Немирівське місце провадження діяльності та зберігання спирту (Немирівське МПД), 15 вересня виставлено на приватизацію через електронний майданчик Прозорро.Продажі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті майданчика.

Об`єкт виставлено на продаж регіональним відділенням Фонду державного майна України (ФДМУ) по Вінницькій та Хмельницькій областях, згідно з наказом ФДМУ №1299 від 4 серпня 2020 року про внесення змін до переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2020 році.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та аграрні компанії, які зацікавлені в переробці власної продукції.

Загалом, на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт".

Також повідомлялося, що з 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.

Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.

Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх підприємств Укрспирту – 2,5 млрд гр