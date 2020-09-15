Перше підприємство Укрспирту виставили на приватизацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті майданчика.
Об`єкт виставлено на продаж регіональним відділенням Фонду державного майна України (ФДМУ) по Вінницькій та Хмельницькій областях, згідно з наказом ФДМУ №1299 від 4 серпня 2020 року про внесення змін до переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2020 році.
Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП "Укрспирт" спільно із Фондом державного майна розпочало підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та аграрні компанії, які зацікавлені в переробці власної продукції.
Загалом, на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт".
Також повідомлялося, що з 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.
Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державному та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.
Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх підприємств Укрспирту – 2,5 млрд гр