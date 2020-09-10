Перший аукціон з приватизації спиртзаводів оголосять 15 вересня – ФДМУ

Перший аукціон з приватизації об'єктів спиртової галузі буде оголошено 15 вересня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ) у Фейсбуці.

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко зазначив, що тіньовий обіг спирту з 10% у 2007 році досяг 55% у 2019 році. За його словами, щороку бюджети різних рівнів недоотримують 8-10 млрд грн.

"Як ви знаєте, будь-які монополії не призводять до якісних змін, саме тому ДП «Укрспирт» передає 41 завод, які в першу чергу Фондом держмайна будуть виставлені на аукціони. Зараз ми активно здійснюємо підготовку до приватизації цих об'єктів, а перший аукціон буде оголошено 15 вересня", - сказав Сенниченко.

Він запевняє, що потенційні інвестори зможуть ознайомитися з першим спиртовим заводом, що приватизується, переглянути всю документацію і детально вивчити ситуацію на підприємстві. Голова ФДМУ пояснює, що в багатьох випадках об'єкти Укрспирту – це територія типу «brownfield», яка має залізничну колію, підключення до електроенергії і на якій можна не лише виготовляти спирт, але й використовувати її для переробки агропродукції, чи вироблення біоетанолу.

"В Європі зараз великий дефіцит саме такої продукції, і Молдова, яка вчасно провела приватизацію, зараз експортує великі обсяги продукції, яка базується на агропідприємствах, але має додану вартість", – зауважив Сенниченко.

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Як повідомляв Укрінформ, ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн. Голова Фонду держмайна висловив впевненість, що великі агрокомпанії та фармацевтичні підприємства продемонструють інтерес до приватизації цих підприємств.

У Фонді обіцяють якісно підготувати спиртзаводи до приватизації, розкрити потенційним інвесторам всю необхідну інформацію про них, та виставити їх на чесний і прозорий аукціон. ФДМУ також повідомляє, що після запуску приватизації першої черги спиртових заводів, перейдуть і до інших об’єктів галузі.

Також повідомлялося, що із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року. Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державних та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.