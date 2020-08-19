Фонд держмайна очікує отримати від приватизації спиртзаводів близько 2 мільярдів

Фонд державного майна (ФДМУ) очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.

Як передає Укрінформ про це заявив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у своєму відеозверненні у Фейсбуці.

Із 78 спиртових заводів наразі, за словами Сенниченка, може бути переданий на приватизацію 41 завод. Від приватизації цих об'єктів ФДМУ очікує залучити близько 2 млрд грн. Керівник Фонду держмайна впевнений, що великі агрокомпанії та фармацевтичні підприємства продемонструють інтерес до приватизації спиртових заводів.

У Фонді обіцяють якісно підготувати спиртзаводи до приватизації, розкрити потенційним інвесторам всю необхідну інформацію про них, та виставити їх на чесний і прозорий аукціон. ФДМУ також повідомляє, що після запуску приватизації першої черги спиртових заводів, перейдуть і до інших 37 об’єктів.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% відсотків того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року. Таким чином, виробництво спирту до 1 липня наступного року здійснюватиметься в Україні виключно на державних та приватизованих підприємствах. А вже після цієї дати можна буде вводити в експлуатацію чи будувати нові спиртові підприємства.