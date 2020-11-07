В Японії з'являться поштові марки з українськими краєвидами, фото яких надав Укрінформ

В Японії з'являться поштові марки з українськими краєвидами.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Посольство України в Японії.

"9 листопада пошта м. Токіо розпочинає продаж оригінальних марок "Україна - м. Хіно", присвячених співпраці нашої держави із зазначеним містом у рамках японської урядової програми Host Town напередодні Олімпійських ігор", - зазначається у повідомленні.

Проєкт здійснений завдяки співпраці Посольства України в Японії з адміністрацією м. Хіно та Поштою Японії.

Фотографії України для цього проєкту надані Українським національним інформаційним агентством "Укрінформ" та українським фотографом В'ячеславом Присяжнюком.