Говоримо з письменником Ілларіоном Павлюком

Гість розповів про становлення його як письменника, багатий телевізійний досвід, долучення до добровольчого батальйону в 2015 році та боротьбу з фейками та протистоянню пропаганді.

«Письменництво – це заняття на все життя, якщо воно тебе захоплює. Тут гонорари вторинні, важливо, щоб були люди, які вважають, що ти щось їм даєш цією літературою», вважає журналіст і письменник Ілларіон Павлюк.

Автор стрімко увірвався в сучасну українську літературу – з 2018 року світ побачило три його художні книги.

Дві попередні - «Білий попіл» та «Танець недоумка» мали сильний читацький відгук, очолювали книжкові топи та номінувалися на престижні літературні премії.

Третя книга - роман «Я бачу, вас цікавить пітьма» вийде друком у кінці вересня.

«Писати треба так, щоб у соцмережах відгукувалися: «Ой, яка класна книга!» і постили фоточки в Інстаграм», жартує письменник.

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