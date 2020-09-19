Книга мандрівника Суріна "280 днів навколо світу" вийде друком у жовтні

На початку жовтня 2020 року вийде книга відомого українського мандрівника, громадського діяча, засновника travel-спільноти ONE LIFE, Артемія Суріна "280 днів навколо світу".

Про це Укрінформу повідомили у видавництві BookChef.

"У книзі "280 днів навколо світу" автор розповідає про нелегкий шлях за суворими канонами навколосвітніх подорожей від Британського Королівського географічного товариства. Ця книга - відверта, захоплива і надихаюча розповідь про всі перипетії навколосвітньої подорожі в наші дні", додали у видавництві.

Сурін відвідав всі шість континентів Землі, перетнув усі меридіани, усі часові пояси, двічі - екватор, три океани й понад 40 країн.

100 000 кілометрів безперервного шляху без авіаперельотів - пересуваючись лише наземним і водним транспортом.

За результатами навколосвітньої мандрівки Суріна прийняли до міжнародного клубу видатних мандрівників "The Explorers Club", нагородили орденом "Великі Українці сучасності", а експертна рада Книги рекордів України за результатами голосування обрала його бренд-амбасадором України у світі.

Навколосвітня мандрівка, яку він здійснив, також встановила чотири національні і два світові рекорди.

На початку осені за мотивами навколосвітньої подорожі Артемія Суріна також вийде серіал.