Сенцов презентував у Києві книгу, написану за ґратами

Український режисер та колишній український політв’язень Олег Сенцов презентував у Києві двотомник «Хроніка одного голодування» і «4 з половиною кроки».

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація та зустріч з читачами відбулася 18 вересня на літній сцені «Мушля» у Маріїнському парку.

Сенцов презентував у Києві двотомник «Хроніка одного голодування» і «4 з половиною кроки» / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Це – двотомник, перша частина якого написана у вигляді щоденника, а друга - складається з 15 оповідань про життя в’язнів у російській тюрмі, які сиділи там разом з ним.

Книга вийшла друком у «Видавництві Старого Лева».

«Свій щоденник я писав без зносок, не виділяв, який то саме день був - просто потік тексту, такого ще й ніби корявого. Тому тюремники, які часто брали до рук ці зошити, нічого не могли там зрозуміти.

Писати щоденник - з одного буку, це була моя внутрішня потреба і підтримка. А з іншого боку, я від самого початку звертався у текстах до своїх читачів чи редакторів свого рукопису. Бо не знав тоді, чим ця вся історія закінчиться. Якби я не вижив, це був би останній спогад про мене», сказав Сенцов під час презентації.

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В коментарі Укрінформу він долав, що більше не має бажання вести щоденник.

А також сказав, що будучи автором 6 книг не вважає себе письменником, «та й режисером також».

Двотомник вийшов накладом 2 тисячі примірників. Російською мовою та українською в перекладі Сергія Осики.