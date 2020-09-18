Львівський BookForum визначив найкращі книги 2020 року

Як інформує Укрінформ, про це повідомляє пресслужба BookForum.

«Цього року за відзнаку змагалось понад 400 книжок від 72 видавництв. За недавньою традицією книжки оцінювали журі у трьох містах — Львові, Києві і Харкові. Гран-прі отримала «Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута» — за перше повне видання видатної пам'ятки української графіки у досконалому мистецькому оформленні та поліграфічному виконанні. Видавець Олександр Савчук, Харків», - зазначають організатори форуму.

Лауреатами стали – «Апокриф» Лесі Українки / «Чотири розмови про Лесю Українку» Блаженнішого Святослава Шевчука та Оксани Забужко, видавництво «Комора»; Яніна Соколова, Ольга Купріян. «Я, Ніна», видавництво #Книголав, Київ; Сапфо, Миртіда, Телесілла та інші. «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії», видавництво «Астролябія» ; Ден Сіммонс. «Терор», «Видавництво Жупанського»; Наталка Малетич. «Привид, який не міг заснути» «Видавництво Старого Лева»; Олег Сенцов. «Хроніка одного голодування. 4 з половиною кроки» «Видавництво Старого Лева», Львів; Ярко Філевич. «Колоніст. Бути людиною», видавництво «UA Comix» та ін. З повним списком лауреатів можна ознайомитися на сайті BookForum.

Персональна відзнака голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького дісталася книзі Софії Андрухович «Амадока», «Видавництво Старого Лева», Львів.

Як повідомляв Укрінформ, 27 BookForum відбувається за підтримки Український культурний фонд та Львівська міська рада, у партнерстві з Fedoriv Group. Зміст публікації є виключною відповідальністю організаторів і не відображає позицію УКФ.

Цьогорічний фестиваль вперше за 27 років відбувається в онлайн-форматі. Фокусна тема 27 BookForum — «Перепис населення: знати, хто ми є». Протягом п’яти днів глядачі матимуть змогу відвідати 137 подій та понад 300 учасників (серед них — 23 іноземних автори з 5 континентів).