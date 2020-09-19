Військова драма "Черкаси" вийшла на Takflix.com

Українсько-польська військова драма Тимура Ященка «Черкаси» вийшла на онлайн-платформі Takflix.com.

Про це повідомляється на сайті платформи, передає Укрінформ.

Як зазначається, стрічка доступна на всіх територіях світу мовою оригіналу. Ціна перегляду — 60 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, сценарій стрічки створений на основі реальних подій березня 2014 року під час анексії Криму. Фільм розповідає про український мінний тральщик «Черкаси», який став єдиним із 9-ти військових кораблів, що у березні 2014 року не спустив державний прапор і три тижні чинив опір. Головними героями стрічки є два юнаки з українського села, які опинилися на воєнному кораблі в умовах російської блокади.

Фільм створювався у співпраці з українськими військовими. Вони надали справжні кораблі флоту та спеціальне військове обладнання, а для фільмування екшн-сцен залучались бойова армійська авіація, військовослужбовці, в тому числі спецпризначенці (морські котики). Деякі сцени знімались під час навчань ВМС України.

Воєнним консультантом у стрічці виступив справжній командир «Черкас» – Юрій Федаш. Під час подій 2014 року корабель він залишив останнім – як і належить командирові.

Через те, що оригінальний тральщик «Черкаси» залишився у Криму, фільм знімали на схожому за силуетом і розміром буксирі ВМС України «Корець».

У ролях знімалися Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Вадим Лялько.

«Черкаси» - це перший художній фільм в історії національного кінематографа про Воєнно-Морські Сили України. Автори сценарію - Тимур Ященко, Роберт Квільман. Продюсери - Марта Лотиш, Ірина Клименко. Оператор - Юрій Дунай.

Виробництво - ТОВ “МКК фільм сервіс” (Україна) та Inter Media LLC (Польща) за підтримки Держкіно та Воєнно-Морських Сил України.

Прем’єра фестивальної версії фільму відбулася 16 липня 2019 року на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі. У жовтні 2019 року стрічка взяла участь в основному конкурсі 35-то Варшавського міжнародного кінофестивалю.

Прем'єра воєнної екшн-драми в Україні відбулася 27 лютого, проте 12 березня у зв’язку з пандемією прокат стрічки довелося зупинити. З відкриттям українських кінотеатрів на початку липня стрічка «Черкаси» вийшла у повторний прокат.