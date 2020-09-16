У Києві через три роки зведуть "Будинок музики"

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження, яке передбачає реалізацію проєкту будівництва в Києві "Будинку музики" .

Таке рішення було схвалене на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з документом, Міністерство культури та інформаційної політики має до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві "Будинку музики" та перемістити до нього державне підприємство "Національний будинок органної та камерної музики України"., - пояснили в пресслужбі МКІП.

Також Міністерству доручено забезпечити передачу в постійне безоплатне користування релігійній організації "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько-Житомирської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви у м. Києві" будівлі костелу Святого Миколая (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 75).

До моменту переїзду у новий "Будинок Музики", ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" користуватиметься костелом спільно з релігійною громадою. Процес роботи ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" у цей період не зазнає змін — репетиційний процес та концертна діяльність відбуватимуться за розкладом.