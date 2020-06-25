У ПЦУ пояснили, чому нехрещеним можна відвідувати храм

У Православній церкві України назвали неправдивим твердженням про те, що нехрещеним людям не можна перебувати в храмі.

Про це ПЦУ написала у Facebook.

"Двері храмів Православної церкви України відкриті для всіх: для віруючих і атеїстів, для християн та представників інших релігій, для тих, хто готується прийняти Таїнство хрещення або лише розмірковує над цим. Неправдивим є твердження, що нехрещеним людям не можна відвідувати храми. Найперше – з тієї причини, що кожен із нас, нині охрещених, колись заходив до храму нехрещеним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдине, що необхідно нехрещеним людям – це мати бажання відвідати храм і подолати власні надумані страхи зробити в храмі щось «неправильне», прийти «невчасно» чи «образити» своєю присутністю віруючих.

"Щодо правил поводження у храмі, то, найперше, треба поважати святиню, до якої ви завітали, і людей, які там перебувають. Адже храм – це особливе місце спілкування з Богом, тож там не варто кричати, бігати, штовхатися чи заважати іншим", - наголосили в церкві.

Зазначається, що нехрещена людина не може брати участь у богослужіннях, зокрема сповідатися і причащатися. Але слухати Євангеліє, проповіді священників, милуватися святинями, навіть прикладатися до них (за винятком часу карантинних обмежень), читати молитви, ставити свічки не заборонено.

Також у ПЦУ нагадали, що ніхто не сваритиме жінок за непокриту голову, якщо вони не мають із собою хустини.