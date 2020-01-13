Тварин у Менському зоопарку підгодовують непроданими ялинками

Менський зоопарк Чернігівської області отримав у подарунок від Корюківського держлісгоспу вантажівку непроданих новорічних сосон та ялинок - тепер ними підгодовують копитних та прикрашають павільйони.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила директор зоопарку Зінаїда Максименко.

"З Корюківського лісгоспу нам привезли велику машину непроданих новорічних дерев. Хвою із задоволенням їдять олені, лами, лані, верблюди, інші копитні. А ще ми використовуємо її для декорацій та в якості бактерицидного засобу для очищення повітря в окремих павільйонах - у приматів, зокрема", - розповіла вона.

За словами Максименко, такий новорічний подарунок від лісівників зоопарк отримав уперше.

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Менський зоопарк - єдиний в Україні, що розташований у райцентрі (м. Мена). Він був створений у 1977 році і нині займає площу майже 9 га. Колекція тварин налічує 150 видів та складає близько 1000 особин. Щорічно зоопарк приймає до 50 тис. відвідувачів, половина яких - діти. Зоопарк належить до комунальної власності обласної ради і фінансується з обласного бюджету.

Фото Корюківського держлісгоспу