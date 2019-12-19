Для маленьких та дорослих: 30 книжок для новорічного настрою

Поки всі чекають на сніг, Різдво та Новий рік, ми зібрали аж 30 нових книжечок, які гарантують появу у Вас святкового настрою!

"Ніч перед Різдвом" Микола Гоголь

Безсмертний шедевр російського класика з українською душею Миколи Гоголя і досі змушує здригатися від жаху і одночасно реготати котре покоління читачів. З любов’ю та гумором Гоголь писав свої твори за мотивами народних легенд, які чув ще в дитинстві. Моторошні, але разом з тим сповнені життєствердного гумору оповідання повертають нас до тих часів, коли нечиста сила жила поряд із людьми, а проте страшенно боялася міцної руки українського козака.

"Маленький Санта" Йоко Маруяма

Понад усе на світі маленький Санта мріє хоч раз зустріти Різдво зі своїм татом — Санта Клаусом. Але щороку татусь страшенно заклопотаний: стільки подарунків потрібно роздати дітям за ніч, до стількох осель навідатися! Невже й цьогоріч Санта-молодший сидітиме вдома сам-один?.. Зворушлива книжка-картинка японської ілюстраторки Йоко Маруями, яку вона створила у мандрах Скандинавією, розповідає про подарунки й дари, добре серце та неймовірні бажання, що справджуються в різдвяний час. "Ніч проти Різдва"

Який бо він, святий Миколай? Це запитання страшенно хвилює маленького хлопчика. Він чемно поводився впродовж року, написав і відправив Миколаю листа із замовленим подарунком та чекає на візит таємничого дідуся. Всі довкола сплять, тільки малому не спиться. Воно й не дивно, адже хлопчикові кортить поглянути, який він із себе, цей благодійник усіх дітлахів планети Земля. І сталося справжнє диво - святий Миколай таки з'явився! І нехай кожен, хто прочитає цю гарно ілюстровану книжечку, повірить у зимові чари.

"Замок у хмарах" Керстін Ґір

«Замок у хмарах» — старовинний люксовий готель у горах, що очікує гостей напередодні Різдва. Сімнадцятирічна покоївка Фанні разом із сином готельєра Беном та рештою персоналу мають повно роботи, аби зустріти відвідувачів на щонайвищому рівні. Та раптом їй впадає в око, що дехто з гостей є не тим, за кого себе видає… Які ж таємні плани ховаються за оксамитовими портьєрами? Чи справді коштовний діамант належить дружині олігарха? І чому привабливий хлопець Трістан дереться по стінах, а не користується сходами? Коли Фанні з Беном беруться розплутати цей клубок, вона й не підозрює, що незабаром опиниться в центрі небезпечної пригоди, через яку може втратити не тільки роботу, а й своє серце.

"Різдвозавр та Зимова Відьма" Том Флетчер

Вільям дивовижним чином опиняється в майбутньому і дізна­­ється, що в ньому немає Різдва – улюбленого свята хлопчика і його тата. Він не може повірити, що існування Санти, ельфів та магічних оленів опинилося під загрозою через найголовнішого нечемнюха – містера П.

Чи вдасться Вільямові разом із Різдвозавром і Брендою змінити хід подій, щоб врятувати своїх друзів зі Снігового ранчо? Ким насправді є загадкова Зимова Відьма? Щоб дізнатися про це – ­читайте нову захопливу книжку Тома Флетчера.

"Одне різдвяне бажання" Кетрін Ранделл

Одного разу на Святвечір Тео, який залишився вдома з нянькою, побачив у вікні дивну зірку. Він вирішив загадати бажання. Тео побажав, аби в нього з’явилися друзі. А вже за мить на ялинці почали розгойдуватися й спускатися різдвяні прикраси, готуючись зчинити невеличкий розгардіяш...

"Різдво приходить у країну Мумі-Тролів" Алекс Гаріді, Сесілія Давідссон, Туве Янссон

Одного ранку в грудні урвався довгий зимовий сон родини Мумі-тролів. Світ за стінами будиночка змінився до невпізнання: щось біле й загадкове вкрило всю Долину Мумі-тролів, туди й сюди сновигали чепурулі й гемулі, обвішані подарунками й пакунками зі святковими наїдками та напитками. Усі перебували у схвильованому очікуванні чогось, що прямувало до Мумі-долини. Те загадкове Щось видавалося дуже небезпечним і називалося Різдвом. Улюблену оповідь Туве Янссон «Ялинка» переказали по-своєму автори Алекс Гаріді й Сесілія Давідссон і видали з новими ілюстраціями художниці Філіппи Відлюнд.

"Велика книга різдвяних ігор" Клаудія Бордін

Ця книга перенесе гравців у неймовірний світ Різдва, повен ельфів, оленів, барвистих пакуночків і лісорубів. А ви готові стати справжніми героями у цей дивовижний і святковий час?

З останньої сторінки витисніть фішки та складіть кубики, згідно інструкції, і запросіть друзів зіграти в «Гуску», дія якої розгортається на фабриці подарунків. Або ж дізнайтеся, хто першим збере всі інгредієнти, щоб спекти бездоганний різдвяний пудинг. А ще візьміть участь у перегонах з перешкодами, щоби дістатися помешкання Санти!

"Різдвяне диво містера Тумі" Сюзан Войцеховскі

Джонатан Тумі - найкращий різьбяр у всій долині. Після втрати сім'ї Тумі майже ні з ким не спілкується, завжди буркотить та ніколи не усміхається, лиш цілими днями різьбить фігурки з дерева. Одного раннього зимового дня вдова та її маленький син звертаються до нього з особливим проханням, яке повністю змінює життя Тумі.

"Снігова сестричка" Мая Люнде

Десятирічний Юліан переживає, що в їхній родині цьогоріч всі наче геть забули про Різдво. А йому так хочеться, щоб у домі було святково і затишно. Тим паче, що нова подруга Гедвіґ запрошує його до своєї вілли, де все так чудово прикрашено до свята. Дивно тільки, що в будинку нікого, крім них двох, немає. До того ж довкола вілли блукає якийсь загадковий похмурий чоловік… Ця дивовижна різдвяна історія перегукується зі схожими історіями Чарльза Діккенса та Ганса Христіана Андерсена. Неймовірна авторка Мая Люнде та неперевершена ілюстраторка Ліза Айсато створили прекрасну, захопливу книжку, яку полюблять усі закохані в Різдво — від малого до старого, і яка сповнить читачів затишком і теплом, любов’ю та надією.

Віммельбух "Чарівне різдво"

Святково-теплий і радісний Різдвяний віммельбух для дітей від славнозвісної Анни Зюсс! Це книга для читання, розглядання й книга пошуків водночас. Разом з Мироном і Оленкою ваш малюк познайомиться з традиціями Різдва, дізнається звідки беруться новорічні ялинки, і просто весело проведе час із книгою зимового вечора.

"Цурпалко" Джулія Дональдсон

Цурпалко – дерев’яний чоловічок, що мешкає зі своєю сім’єю в дуплі дерева. Одного ранку він вийшов із дому помилуватися луками… і втрапив у зуби до пса! А той поніс його своєму хазяїну, ніби жбурлялку! Героїчному Цурпалку довелося стати пірналкою, чіплялкою і навіть рукою для сніговика, але понад усе на світі він хоче повернутися додому. Але ж як йому тепер повернутися до рідної домівки в дереві? Читайте також: Проєкт “БараБуки” назвав кращі книжки 2019 року

"Різдво. Книга, в якій сховалася душа" Віталій Кириченко

Головний герой книжки народився на Різдво, тому він спочатку не розуміє, чому у цей день свято не лише в нього. Миколка вередує, скаржиться і ображається. А вночі до нього приходять янголи, які пояснюють дитині, що вона не права. Вони показують хлопчику різні сцени з минулого, розказуючи, що думали, відчували і чому робили те чи інше його батьки і друзі.

"Як святкувати Різдво" Паулі Лоренц

«Різдво – це коли усі приносять мені подарунки», – пояснює сова маленькому зайчикові, і той одразу ж ділиться почутим із рештою лісових мешканців. І от уже усі звірі майструють дарунки для сови. Коли ж ті нарешті готові, одна за одною трапляються халепи… Весела історія про те, як дарувати подарунки.

"Книга, яку треба прочитати до дня Святого Миколая" В. Кириченко, Л. Колос

Популярне видання, доповнене порадами наших читачів, як відсвяткувати день Святого Миколая - улюблене свято малят і батьків. Як зробити так, щоб воно стало одним із найдивовижніших днів у житті вашої дитини, сповненим хвилюючим очікуванням, радістю і щастям? Як пояснити дітлахам, що саме відбувається, як підготуватися, щоб диво сталося, а бажання здійснилися? Ми рекомендуємо ввечері незадовго до свята пригорнути дитину до себе й прочитати з нею книжку-історію Миколая, а також історії сучасних діток про нього. Читайте також: “Топ БараБуки”: 30 родинних книжок сучасних українських авторів

"Ваговіз, причіп і новорічна ялинка" Анастасія Орлова

У цій книзі тривають пригоди ваговоза та причепа. Цього разу вони мають важливе завдання — привезти до міста новорічну ялинку! Але в дорозі що тільки їм не заважає: то замети, то ями, то пагорби, то справжня хуртовина! Невже доведеться святкувати Новий рік без ялинки? Звісно ж ні! Ваговіз і причіп здолають усі труднощі та перешкоди, адже їм допомагають справжні друзі!

"Заборонений Санта" Ярослав Степаненко

А що, як Різдва не буде? Влада заборонила святкування й наказала замуровати всі каміни в місті. У школах розповідають, що різдвяні персонажі-суцільна вигадка. Однак десятирічного Славка ці заборони не лякають - вони лише розбурхують цікавість. Разом із батьком хлопчик розпалює не замурований усупереч наказу камін, і з цього починаються пригоди. Це бешкетна світла історія про Різдво, про юного Ніколаса з Мири Лікійської, він же Святий Миколай, він же Санта Клаус. Про те, що різдвяні бажання здійснюються,варто лише мріяти й вірити у власні сили й у дива. А ще про сміливість, незламний дух і відстоювання прав попри заборони.

"Казки під ялинку" Упорядник Наталка Малетич

Коли, як не на зимові свята, загадувати бажання та вірити в дива! Саме це і стається з героями «Казок під ялинку», куди увійшли твори сучасних українських авторів. На сторінках цієї зимової книжечки на дітей чекають зустрічі з домовиками, феями, святим Миколаєм та його помічниками, єнотиком Бо та іншими казковим істотами. Читайте також: Колядки та щедрівки: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" випустила інтерактивну книжку

"В очікуванні Різдва" Френсіс Годгсон Бернет

Збірка дитячих повістей знайомить читачів з новими друзями – Джем, принцом Тонконіжкою, принцесою Золотоволоскою, Елізабет, Едіт, з якими вас чекають чудові мандрівки та захопливі історії. Із Джем ви помандруєте комином – так-так, у дивовижний світ за білою цеглиною, де всім орудує пан С. К. Також потрапите до королівства Стампінгем, де вважають, що більші в людини ноги, то прекраснішою й елегантнішою вона є. Дізнаєтесь, чому Елізабет вважали святою. А насамкінець – про Едіт, яка знайшла спільну мову із крадієм.

"Різдвяні головоломки" Саймон Тадгоуп

У цій інтерактивній книжці знайдете багато сніговиків, північних оленів, ялинок й інших різдвяних подарунків та смаколиків, а ще — 70 відривних аркушів із загадками-головоломками, аби не нудьгувати на зимових канікулах!

"Святий Миколай і мишка Мая" Леся Медик-Яремчук

Теплі віршики на зиму наповнять домівку, де є малеча, теплом, затишком і гарним настроєм. Ця книжечка розповість не лише про зимові пригоди, святого Миколая, Святвечір та Різдво, а й подарує зворушливу молитву до ангела-хоронителя та ніжну колискову для малят.

"Таємниця Різдвяного Мишеняти" Норберт Ланда

Санта-Клаус знає всіх дітей, але те, що Різдвяне Мишеня живе у будинку Санти — таємниця, яку досі ніхто не знав — навіть сам Санта-Клаус — тому що маленьке Мишеня вміє дуже добре ховатися. Поки Санта-Клаус загортає свої подарунки, Мишеня уважно за ним спостерігає і підбирає все, що впало на підлогу: іграшкові машини, скляні кульки, кольорові стрічки… Потім воно загортає подарунки для маленьких мишенят з усього світу. А 24 грудня разом із Сантою Різдвяне Мишеня подорожує у своїй хованці, щоб роздати ці подарунки. Чарівна історія про різдвяні подарунки для великих і маленьких мишенят. "Хочу, хочу подарунків!" О. Симоненко Дівчинка вимагає, щоб їй купили нову іграшку. Репетує на весь магазин: «Мамо, хочу, хочу, хочу!» Голосно кричить, поводиться негарно. Мамі, татові соромно. «Тихіше, тихіше! Так не можна», — кажуть вони. Але заспокоїти дитину немає змоги. А інші батьки поводяться суворіше, сердяться, карають дитину. Чому це з дітьми відбувається? Як позбутися «ХОЧУ»? Позбутися не тільки дитині, а й дорослим. Ця книга — спроба пояснити феномен ХОЧУ на прикладі життя маленької Соломії, і навчитися позбавлятися від нього. Події відбуваються перед днем Святого Миколая. І здається, Соломія відкрила таємницю Миколая! "Батечко Різдво і я" Метт Гейґ Жити разом з ельфами, літати на санях і щодня на власні очі бачити, як народжується магія… Про це мріє ледве не кожна дитина! Однак для Амелії нове життя в Ельфгельмі стало справжнім випробуванням. У школі вона так і не опанувала ельфійську математику, в якій два плюс два дорівнює… сніг. (І це не кажучи вже про такі предмети, як дивотанці чи сміх-у-тяжкі-часи!) У Майстерні Іграшок не впоралася з найлегшою роботою, а на уроці санкомандрів розбила найдорожчі сани. Однак коли на Святвечір підступний ворог вирішує знищити Різдво, саме Амелії та її друзям доведеться рятувати улюблене свято ельфів і людей. Читайте також: Сашко Дерманський, дитячий письменник "Лускунчик та мишачий король" Ернст Теодор Амадей Гофман Клара одержала від хрещеного на Різдво не надто цікавий, на перший погляд, подарунок - лускунчика у подобі іграшкового солдатика. Ще й, на лихо, він одразу зламався. Однак під час Різдва стаються справжні дива. Лускунчик оживає і мандрує з Кларою дивовижними країнами, даруючи дівчинці море яскравих вражень. А втім, насолоду від цієї казкової мандрівки отримає не лишень Клара, а й кожен маленький читач. "Різдвяна історія ослика Хвостика" Олександр Гаврош Ослик Хвостик — справжній актор. Він неперевершено грає роль віслюка в різдвяній виставі — вертепі. Та ось саме перед Різдвом стається дуже прикра річ: злі люди викрадають Хвостика. Йому вдається втекти від крадіїв — однак із цього осликові пригоди лише починаються. Бо навколо глупа ніч, темний ліс, куди йти — невідомо, адже за кожним пагорбом, за кожним кущем на бідолаху можуть чекати хижі звірі, а ще страшніше — користолюбні люди. "Північне сяйво" Філіп Пулман Сучасний письменник Філіп Пулман змальовує фантастичний світ, у якому є Науковці і Ковтачі, гиптяни і броньовані ведмеді, відьми і скельні почвари. А душа людини – її деймон – завжди поруч у подобі тварини… Дванадцятирічна Ліра Белаква разом зі своїм деймоном Пантелеймоном живе в Оксфорді. Її дядько – лорд Азріель – приїздить до Джордан-коледжу, аби організувати експедицію на Північ, адже саме там були зроблені знімки із загадковим Пилом. Після цього все летить шкереберть: у місті починають викрадати дітей, подейкують, що їх відправляють саме на Північ… Читайте також: Назвали ТОП-100 романів, які надихають "Різдвяна містерія" Юстейн Ґордер Відомий норвезький письменник Юстейн Ґордер у своїй книжці майстерно передає неповторну атмосферу очікування великого дива Різдва Христового. Розповідь у формі передріздвяного календаря дає змогу читачам разом із хлопчиком Йоакимом прожити і пережити знову біблійну історію за до­помогою магічної мандрівки крізь час і простір у Вифлеєм, коли там сталася радісна новина – народилося Дитятко Ісус. "Школа Різдва" Ярина Винницька Цe книгa-путiвник для тиx, xтo нe xoчe бути piздвяним туpиcтoм, a пpaгнe cтaти учacникoм живoї piздвянoї мicтepiї. Тут зiбpaнo вce тe, бeз чoгo Укpaїнcькe Piздвo нe вiдбудeтьcя: 12 apтeфaктiв Piздвa пaвук, дiдуx, piздвянa звiздa, шoпкa, витинaнкa тoщo, a тaкoж cтapi, дaвнo уciмa зaбутi вiншiвки тa кoлядки з нaшим apтбукoм oтpимaють Книга «Школа Різдва»шaнc нa дpугe життя. У «Шкoлi Piздвa» ви знaидeтe нe лишe пopaди, як пpигoтувaтиcя дo Piздвяниx Cвят, aлe и peцeпти piздвяниx cтpaв i нaвiть iнcтpукцiю з вигoтoвлeння piздвянoгo coлoм’янoгo «пaвукa». Poзкiшнe видaння будe гapним пoдapункoм дo cвят, a тaкoж cтaнe у пpигoдi дopocлим i мaлим у чac cвяткoвиx пpигoтувaнь i peпeтицiй. "Різдво Лілі" Лоранс Бургиньон Різдво наближається. Лілі мріє піти на ковзанку. "Ще кілька портретів і ми зможемо покататися", - обіцяє Батько-кіт. Можливо Лілі допоможе своєму татові?

Фото: zlatka.com.ua, Книгарня "Є" та видавництв

Огляд підготувала Оксана Ускова