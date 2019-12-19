Для маленьких та дорослих: 30 книжок для новорічного настрою

Безсмертний шедевр російського класика з українською душею Миколи Гоголя і досі змушує здригатися від жаху і одночасно реготати котре покоління читачів. З любов’ю та гумором Гоголь писав свої твори за мотивами народних легенд, які чув ще в дитинстві. Моторошні, але разом з тим сповнені життєствердного гумору оповідання повертають нас до тих часів, коли нечиста сила жила поряд із людьми, а проте страшенно боялася міцної руки українського козака.
Який бо він, святий Миколай? Це запитання страшенно хвилює маленького хлопчика. Він чемно поводився впродовж року, написав і відправив Миколаю листа із замовленим подарунком та чекає на візит таємничого дідуся. Всі довкола сплять, тільки малому не спиться. Воно й не дивно, адже хлопчикові кортить поглянути, який він із себе, цей благодійник усіх дітлахів планети Земля. І сталося справжнє диво - святий Миколай таки з'явився! І нехай кожен, хто прочитає цю гарно ілюстровану книжечку, повірить у зимові чари.
«Замок у хмарах» — старовинний люксовий готель у горах, що очікує гостей напередодні Різдва. Сімнадцятирічна покоївка Фанні разом із сином готельєра Беном та рештою персоналу мають повно роботи, аби зустріти відвідувачів на щонайвищому рівні. Та раптом їй впадає в око, що дехто з гостей є не тим, за кого себе видає… Які ж таємні плани ховаються за оксамитовими портьєрами? Чи справді коштовний діамант належить дружині олігарха? І чому привабливий хлопець Трістан дереться по стінах, а не користується сходами? Коли Фанні з Беном беруться розплутати цей клубок, вона й не підозрює, що незабаром опиниться в центрі небезпечної пригоди, через яку може втратити не тільки роботу, а й своє серце.
Вільям дивовижним чином опиняється в майбутньому і дізнається, що в ньому немає Різдва – улюбленого свята хлопчика і його тата. Він не може повірити, що існування Санти, ельфів та магічних оленів опинилося під загрозою через найголовнішого нечемнюха – містера П.
Чи вдасться Вільямові разом із Різдвозавром і Брендою змінити хід подій, щоб врятувати своїх друзів зі Снігового ранчо? Ким насправді є загадкова Зимова Відьма? Щоб дізнатися про це – читайте нову захопливу книжку Тома Флетчера.
"Одне різдвяне бажання" Кетрін Ранделл
Одного разу на Святвечір Тео, який залишився вдома з нянькою, побачив у вікні дивну зірку. Він вирішив загадати бажання. Тео побажав, аби в нього з’явилися друзі. А вже за мить на ялинці почали розгойдуватися й спускатися різдвяні прикраси, готуючись зчинити невеличкий розгардіяш...
Ця книга перенесе гравців у неймовірний світ Різдва, повен ельфів, оленів, барвистих пакуночків і лісорубів. А ви готові стати справжніми героями у цей дивовижний і святковий час?
З останньої сторінки витисніть фішки та складіть кубики, згідно інструкції, і запросіть друзів зіграти в «Гуску», дія якої розгортається на фабриці подарунків. Або ж дізнайтеся, хто першим збере всі інгредієнти, щоб спекти бездоганний різдвяний пудинг. А ще візьміть участь у перегонах з перешкодами, щоби дістатися помешкання Санти!
Джонатан Тумі - найкращий різьбяр у всій долині. Після втрати сім'ї Тумі майже ні з ким не спілкується, завжди буркотить та ніколи не усміхається, лиш цілими днями різьбить фігурки з дерева. Одного раннього зимового дня вдова та її маленький син звертаються до нього з особливим проханням, яке повністю змінює життя Тумі.
Головний герой книжки народився на Різдво, тому він спочатку не розуміє, чому у цей день свято не лише в нього. Миколка вередує, скаржиться і ображається. А вночі до нього приходять янголи, які пояснюють дитині, що вона не права. Вони показують хлопчику різні сцени з минулого, розказуючи, що думали, відчували і чому робили те чи інше його батьки і друзі.
«Різдво – це коли усі приносять мені подарунки», – пояснює сова маленькому зайчикові, і той одразу ж ділиться почутим із рештою лісових мешканців. І от уже усі звірі майструють дарунки для сови. Коли ж ті нарешті готові, одна за одною трапляються халепи… Весела історія про те, як дарувати подарунки.
У цій книзі тривають пригоди ваговоза та причепа. Цього разу вони мають важливе завдання — привезти до міста новорічну ялинку! Але в дорозі що тільки їм не заважає: то замети, то ями, то пагорби, то справжня хуртовина! Невже доведеться святкувати Новий рік без ялинки? Звісно ж ні! Ваговіз і причіп здолають усі труднощі та перешкоди, адже їм допомагають справжні друзі!
А що, як Різдва не буде? Влада заборонила святкування й наказала замуровати всі каміни в місті. У школах розповідають, що різдвяні персонажі-суцільна вигадка. Однак десятирічного Славка ці заборони не лякають - вони лише розбурхують цікавість. Разом із батьком хлопчик розпалює не замурований усупереч наказу камін, і з цього починаються пригоди. Це бешкетна світла історія про Різдво, про юного Ніколаса з Мири Лікійської, він же Святий Миколай, він же Санта Клаус. Про те, що різдвяні бажання здійснюються,варто лише мріяти й вірити у власні сили й у дива. А ще про сміливість, незламний дух і відстоювання прав попри заборони.
У цій інтерактивній книжці знайдете багато сніговиків, північних оленів, ялинок й інших різдвяних подарунків та смаколиків, а ще — 70 відривних аркушів із загадками-головоломками, аби не нудьгувати на зимових канікулах!
Теплі віршики на зиму наповнять домівку, де є малеча, теплом, затишком і гарним настроєм. Ця книжечка розповість не лише про зимові пригоди, святого Миколая, Святвечір та Різдво, а й подарує зворушливу молитву до ангела-хоронителя та ніжну колискову для малят.