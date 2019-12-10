“Топ БараБуки”: 30 родинних книжок сучасних українських авторів

Проєкт підтримки дитячого читання «BaraBooka. Простір української дитячої книги» оприлюднив короткий список відзнаки «Топ БараБуки».

Про це повідомляється на сайті «BaraBooka».

«До короткого списку найкращих родинних видань 2019 року ввійшли 30 книжок сучасних українських авторів та ілюстраторів, тоді як довгий список «Топу БараБуки» складався з 50 видань. Переможці в кожній номінації стануть відомі 17 грудня 2019 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до 16 грудня кожен охочий може проголосувати за улюблене видання - за результатами голосування БараБука вручить відзнаку «Вибір читачів».

Цього року вперше в межах «Топу БараБуки» працює додаткове незалежне журі, що розглядало книжки, до видання яких долучилися редактори БараБуки. Короткий список видань БараБуки нараховує 17 позицій, обраних з довгого списку з 33-х книжок.

Оголошення результатів «Топу БараБуки» відбудеться 17 грудня о 18:00 у просторі «Освіторія Хаб» (ст. м. Арсенальна, вул. Московська, 2) — це найкращі родинні видання 2019 року в номінаціях «Перша книжка малюка», «Книжка-картинка», «Поетична книжка року», «Підліткова книжка», «Пізнавальна книжка», «Родинна книжка» та інші. Окремі номінації стануть відомі вже під час оголошення, де також БараБука вчергове озвучить тенденції, що панували в українській дитячій і підлітковій літературі 2019 року.

Топ БараБуки: короткий список найкращих родинних видань 2019 року

1. Наталка Біда, Антоніна Оксанич, Олександра Сидорченко, «Спілкування з дитиною в малюнках» (ГО «Батьківська спілка»)

2. Оксана Була, «День народження ялинки» (ВСЛ)

3. Галина Вдовиченко, «36 і 6 котів-компаньйонів», іл. Наталка Гайда (ВСЛ)

4. Валентина Вздульська, «Я – Кіліманджаро», іл. Лариса Чайка (Крокус)

5. Валентина Захабура, «Лепрекони» (ВСЛ)

6. Таіс Золотковська (текст), Маргарита Вінклер (ілюстрації), «Червона сукня моєї тітки» (Моноліт-Bizz)

7. Світлана Дідух-Романенко (текст), Марина Кізілова (ілюстрації), «Раз, два, спи… Перша сонна лічилка» (Моя книжкова полиця)

8. Оксана Кротюк (текст), Інна Руда (ілюстрації), Тетяна Святенко (ідея), «Рукавичка для носа» (Каламар)

9. Оксана Лущевська (текст), Анна Шматок (ілюстрації), «Тигрик-оригамі» (Маміно)

10. Галина Малик (текст), Грася Олійко (ілюстрації), «Піратський маршрут» (ВСЛ)

11. Наталя Матолінець, «Варта у Грі. Артефакти Праги» (АССА)

12. Настя Мельниченко, «Що знаходять в Хрулях», іл. Олена Мишанська (Теза)

13. Катерина Міхаліцина, «Дмухавка та інші пухнасті вірші», іл. Юлія Пилипчатіна (ВСЛ)

14. Катерина Міхаліцина, «Хто росте у лісі», іл. Оксана Була (ВСЛ)

15. Юрій Нікітінський, «Вовчик, який осідлав бомбу», іл. Андрій Нечаєвський, Діана Нечаєвська (Час Майстрів)

16. Олександра Орлова (текст), Надія Кушнір (ілюстрації), «Чарівне горнятко» (Читаріум)

17. Катерина Перконос (текст), Ірина Донська (ілюстрації), «Листи пана Тукана з Грузії» (Маміно)

18. Таня Поставна, «Коли я була лисицею», іл. Марія Фоя (Віват)

19. Світлана Ройз, «Я сьогодні йду в садок», іл. Інна Черняк (#книголав)

20. Оля Русіна, «Мія і Місячне затемнення», іл. Грася Олійко (ВСЛ)

21. Анна Сарвіра (ілюстрації), Ольга Черепанова (текст), «Хоробрі Зайці в горах» (Glowberry)

22. Юля Смаль, «Лесеві історії. Експериментуй і дізнавайся», іл. Наталія Олійник (ВСЛ)

23. Юлія Смаль, «Я і Він», іл. Анна Ола (Моя книжкова полиця)

24. «Сніговірші для малят» / «Літні віршики» (ВСЛ)

25. Надія Степула, «Петрик і фонтани», іл. Ольга Селищева (Основи)

26. Леонід Ушкалов, «Сковорода від А до Я», іл. Людмила Стецькович, Володимир Стецькович (ВСЛ)

27. Григорій Фалькович, «Комашка писала нікому», іл. Галина Рогова (Віват)

28. Збірка «Фонтан казок» (Фонтан казок)

29. Серія «Цікава Україна» (Крокус)

30. Юлія Ярмоленко, «Малечі про інтимні речі», іл. Мар’яна Гілевич (Талант)

Короткий список видань Барабуки:

1. Ольга Голубєва, «Безкінечні казки», іл. Ганна Осадко (Ранок)

2. Олександра Камінська, «Не кажи нікому» (Ранок)

3. Андрій Кокотюха, «Не той хлопчик», 3 рівень, іл. Максим Паленко (Ранок)

4. Ольга Купріян, «Мамонт», іл. Грася Олійко (Ранок)

5. Оксана Лущевська, Дзмітрій Бандаренка, «101 маяк», іл. Оксана Драчковська (Ранок)

6. Оксана Лущевська, «Геній на п’ять секунд», 1 рівень, іл. Ганна Бонд (Ранок)

7. Оксана Лущевська, «Скелет без шафи», іл. Кет Артішок (Ранок)

8. Олександра Орлова, «Нечуй невмирущий», іл. Грася Олійко (Ранок)

9. Ірена Панаріна, «ПтахАбетка» (Ранок)

10. Василь Стус, «Листи до сина», дизайн Анна Іваненко (Ранок)

11. Таня Стус, «Рі(з)дні люди», іл. Марта Кошулінська (ВСЛ)

12. Галина Ткачук, «Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака», іл. Наталя Кащак (Ранок)

13. Галина Ткачук, «Книжка про сміття», іл. Антон Селлешій (ВСЛ)

14. Галина Ткачук, «Моя найтихіша книжка», іл. Настя Сорожинська (Ранок)

15. Анна Хромова, «Космічні агенти проти сирного монстра», іл. Марина Шутурма (Ранок)

16. Аліна Штефан, «Калюжа», іл. Марічка Трушковська (Ранок)

17. Аліна Штефан, «Мармуровий пес», 3 рівень, іл. Надьожна (Ранок)

Фото: litakcent.com.