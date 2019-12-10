На Херсонщині готуються зустріти "Книжкового Миколая"

У Херсоні в п'ятницю, 13 грудня, урочисто відкриють фестиваль книги і читання "Книжковий Миколай", що триватиме три дні.

Про це на пресконференції розповіла начальник управління культури Херсонської облдержадміністрації Світлана Думинська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На Херсонщині вже вчетверте відбувається фестиваль "Книжковий Миколай". У п’ятницю на ТРЦ "Фабрика" о 12 годині дня буде урочисте відкриття", – зазначила Думинська.

Локаціями фестивалю стануть кафе та майданчики "Фабрики" – тут відбуватимуться майстер-класи, зустрічі з авторами, представлять свої книги близько 30 видавництв.

"Книжковий Миколай" працюватиме у бібліотеках Херсона, також автори зустрічатимуться з читачами в районах області.

"Наш фестиваль в робочому стані розпочнеться 12 грудня, автори проведуть близько 20 зустрічей вже у цей день, бо не встигають зустрічатися зі школярами протягом п’ятниці. Цього року як новинка – це те, що "Книжковий Миколай" виїздить за межі Херсона – автори їдуть в Олешки і там будуть проводитися зустрічі з читачами, зараз вирішуємо питання про відвідування Білозерки та Чорнобаївки. Ми б хотіли, щоб наші ОТГ були більш активні", – зазначила директорка мережі магазинів "Учбова книга" Ганна Лісова.

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Уже зараз у соцмережах відбуваються розіграші книг, а під час фестивалю розіграють не лише книги, які нададуть автори та видавництва, але й понад 50 квитків до херсонських театрів – академічного обласного театру ляльок та обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша.

На фестиваль запросили молодих авторів Херсонщини, які зможуть тут заявити про себе. Також у межах фестивалю нагородять переможців обласного конкурсу "Краща книга Херсонщини" у 2019 році.

Серед цікавинок цьогорічного фестивалю – книги з доповненою реальністю, що поєднують гаджети та книжку, книги для інклюзії, також у межах фестивалю лекцію для держслужбовців прочитає мовознавець Микола Зубков.

Загалом на фестивалі чекають близько 60 авторів і творчих особистостей. За попередньою інформацією, вже зголосилися взяти участь у фестивалі Юлія Чернієнко, Віктор Янкевич, Любов Відута, Ярина Каторож, Катерина Немира, Валентина Захабура, Анатолій Кичинський, Віктор Вальд.

Планується, що фестиваль проходитиме з 13 до 15 грудня.