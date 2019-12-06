У Чернівцях після річної перерви знову проведуть фестиваль маланок

У Чернівцях 12 січня проведуть традиційний "Маланка-фест". У 2019 році він не відбувся через відсутність фінансування.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла засновниця фестивалю Оксана Лелюк.

"Наразі остаточно узгодили дату проведення нашого традиційного фестивалю "Маланка-фест" у Чернівцях – це 12 січня 2020 року. Хоча цей фестиваль ми проводили традиційно 15 січня, цього разу вирішили перенести дату на вихідний день – для того, щоб залучити побільше туристів до свята та створювати менше незручностей для мешканців міста", – сказала Лелюк.

Також вона зазначила, що наразі тривають переговори із багатьма новими колективами маланкарів, які можуть стати учасниками заходу.

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"Ми не можемо поки що говорити про остаточну кількість учасників, бо досі приймаємо заявки від усіх охочих, ведемо перемовини. Але можемо сказати, що географія "Маланка-фесту" в Чернівцях стане ще обширнішою. Уже є попередня домовленість із колективами з Болгарії та Словенії. Сподіваємося на участь традиційних маланкарів з Румунії та Молдови. Українські колективи можуть приїхати до нас із Тернопільської, Черкаської, Чернігівської, Одеської, Львівської областей тощо. Щоправда, деякі колективи нашої області не впевнені, чи зможуть приїхати до Чернівців та виступити 12 січня, бо готуватимуться до маланок у своїх районах, які, зазвичай, проходять 13-14 січня. Та сподіваємося, що взяти участь у "Маланка-фесті" зуміють усі", - додала засновниця фестивалю маланок.

Традиційні локації "Маланка-фесту" змінювати не планують. Головним місцем стане площа Філармонії, на якій і відбуватиметься конкурсна програма. Також пройде традиційна карнавальна хода центральними вулицями міста. Цього разу, аби суддівство було об'єктивнішим, традиційні маланки та перебирію оцінюватимуть нарізно.

Як повідомлялося, у січні 2019 року відомий фестиваль маланок у Чернівцях вирішили не проводити через відсутність фінансової підтримки з боку міської влади.