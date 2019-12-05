Масштабною розбудовою на Хортицю хочуть привабити мільйон туристів

У Національному заповіднику "Хортиця" планують збільшити увосьмеро кількість відвідувачів завдяки запланованій розбудові туристично-музейного комплексу.

Про це йшлося під час наради з питань реконструкції запорізьких пам’яток архітектури, повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

"Ми плануємо приділити особливу увагу розбудові туристично-музейного комплексу на острові Хортиця, який щороку відвідують 120 тис. туристів. Реалізація проєкту дасть змогу збільшити кількість туристів до 1 мільйона, сприяти наповненню бюджету та створити тисячі додаткових робочих місць", − зазначив перший заступник голови Запорізької ОДА Іван Федоров.

Зокрема, розроблено проєкт капітального ремонту і розширення Музею історії запорозького козацтва, а також реконструкції прилеглої території. Крім того, планується приділити увагу розбудові транспортної інфраструктури, яку буде організовано з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

Серед інших планів – реконструкція парку імені Тараса Шевченка, розташованого у північній частині острова Хортиця, а також історико-культурного комплексу "Запорізька Січ". Як відомо, це центр тематичних екскурсій, творчих виставок за старою козацькою тематикою і народних промислів, а також традиційне місце проведення щорічного фестивалю "Покрова на Хортиці".

Як повідомив заступник голови Запорізької облдержадміністрації Володимир Тарасенко, також заплановано втілити в життя проєкт екопарку, який стане місцем сімейного відпочинку запоріжців та гостей міста.

Учасники наради впевнені, що розбудова якісної культурної інфраструктури та використання історико-культурного надбання регіону сприятимуть розвитку внутрішнього туризму.