Назвали ТОП-100 романів, які надихають
Список скласти їх попросило видання BBC Arts.
«Ми попросили групу провідних письменників, кураторів і критиків вибрати 100 жанрових романів, які вплинули на їхнє життя, і ось результат», - йдеться в повідомленні.
До списку входять англомовні романи, написані за останні 300 років - сучасні бестселери і переклади, класика для дітей і дорослих. Згруповані за темами, вони відображають те, як книги допомагають формувати і впливати на наше мислення, зазначає видання.
Твори в списку розбиті на 10 тематичних груп.
Особистість:
Кохана - Тоні Моррісон, 1987
Нескінченні дні - Себастьян Баррі, 2016
Осколки - Енн Майклс, 1996.
Половина жовтого сонця - Чімаманда Нґозі Адічі, 2006
Homegoing - Яа Г'ясі, 2016
Маленький острів - Андреа Леві, 2004
Під скляним ковпаком - Сільвія Плат, 1963
Бог дрібниць - Арундаті Рой, 1997.
І прийшло руйнування - Альберт Чінуалумогу, 1958
Білі зуби - Зеді Сміт, 2000.
Кохання, секс і романтика:
Щоденник Бріджит Джонс - Хелен Філдінг, 1996.
Раз і назавжди - Джуді Блум, 1975
Кімната Джованні - Джеймс Болдуін, 1956
Гордість і упередження - Джейн Остін, 1813
Вершники - Джиллі Купер, 1985
Їхні очі бачили Бога - Зора Ніел Херстон, 1937
Далекі шатри - Мері Маргарет Кей, 1978
Сорок правил кохання - Еліф Шафак 2009
Пристрасть - Джаннет Уїнтерсон, 1987
Раби самотності - Патрік Гамільтон, 1947
Пригоди:
City of Bohane - Кевін Баррі, 2011
Вушко голки - Кен Фоллетт, 1978
По кому подзвін - Ернест Хемінгуей, 1940
Темні матерії, трилогія - Філіп Пулман, 1995 - 2000
Айвенго - Вальтер Скотт, 1819
Містер Стендфаст - Джон Бакен, 1919
Вічний сон - Реймонд Чандлер, 1939
Голодні ігри - Сьюзен Коллінз, 2008
Цикл про капітана Джека Обрі та доктора Стівена Метьюріна - Патрік О'Брайан, 1970 - 2004
Володар кілець - Джон Рональд Руел Толкін, 1954 - 1955
Життя, смерть та інші світи:
Гра престолів - Джордж Мартін, 1996.
Дивуючи богів - Бен Окрі, 1995
Дюна - Френк Герберт, 1965
Франкенштейн, або Сучасний Прометей - Мері Шеллі, 1818
Ґалаад - Мерилін Робінсон, 2004
Хроніки Нарнії - Клайв Стейплз Льюїс, 1950 - 1956
Плоский світ - Террі Пратчетт, 1983 - 2015
Земномор'я - Урсула К. Ле Гуїн, 1964 - 2018
Піщана людина - Ніл Гейман, 1989 - 1996
Дорога - Кормак Маккарті, 2006
Політика, влада і протест:
Тисяча сяючих сонць - Халед Хоссейні, 2007
О чудовий новий світ - Олдос Хакслі, 1932
Домашній вогонь - Каміла Шамсі, 2018
Повелитель мух - Вільям Голдінг, 1954
Хрестики-нулики - Мелорі Блекмен, 2012
Збаламучене місто - Джеймс Планкетт, 1963
Фіолетовий колір - Еліс Уокер, 1982
Вбити пересмішника - Харпер Лі, 1960
V - значить вендета - Алан Мур, 1982 - 1989
Unless - Керол Шилдс, 2002
Класи і суспільство:
Будинок для містера Бісваса - В.С. Найпол, 1961
Консервний ряд - Джон Стейнбек, 1945
Безчестя - Джон Максвелл Кутзее, 1999.
Наш спільний друг - Чарльз Діккенс, 1864
Бідолаха - Нелл Данн, 1967
У суботу ввечері, у неділю вранці - Алан Сіллітоу, 1951
Самотня пристрасть Джудіт Херн - Брайан Мур, 1955
Розквіт міс Джин Броді - Мюріел Спарк, 1961
Залишок дня - Кадзуо Ісігуро, 1989
Антуанетта - Джин Ріс, 1966
Дорослішання:
Емілі з Молодого Місяця - Люсі Мод Монтгомері, 1923
Золота дитина - Клер Адам, 2019
Орикс і Деркач - Маргарет Етвуд, 2003
Давай, побачимося завтра - Вільям Кіперс Максуелл-мол., 1980
Свамі та його друзі - Разіпурам Крішнасвамі Нарайан, 1935
Сільські дівчата - Една О'Брайєн, 1960
Серія романів про Гаррі Поттера - Джоан Роулінг, 1997 - 2016
Аутсайдери - Сьюзен Хінтон, 1967
Таємний щоденник Адріана Моула розпочатий в 13 з половиною років - Сьюзен Таунсенд, 1982
Сутінки - Стефані Майєр, 2005 - 2008
Сім'я і дружба:
Відповідний наречений - Вікрам Сет, 1993
Балетні туфельки - Ноель Стрітфілд, 1936
Cloudstreet - Тім Вінтон, 1991
Незатишна ферма - Стелла Доротея Гіббонс, 1932
Я захоплюю замок - Доді Сміт, 1948
Мідлмарч - Джордж Еліот, 1872
Корабельні новини - Ені Пру, 1993
Незнайомка з Уайлдфелл-Холла - Енн Бронте, 1848
Відьми - Роальд Даль, 1983
Злочини та конфлікти:
Американський таблоїд - Джеймс Еллрой, 1995
Американська війна - Омар ель Аккад, 2017
Ice Candy Man - Бапсі Сідхва, 1988
Ребекка - Дафна Дюмор'є, 1938
Regeneration - Пет Баркер, 1991
Дитя людське - Філліс Дороті Джеймс, 1992
Собака Баскервілів - Артур Конан Дойл, 1891 - 1892
Вимушений фундаменталіст - Мохсін Хамід, 2007
Талановитий містер Ріплі - Патриція Хайсміт, 1955
Тихий американець - Грем Грін, 1955
Порушники правил:
Змова бовдурів - Джон Кеннеді Тул, 1980
Писар Бартлбі - Герман Мелвілл, 1853
Habibi - Крейг Томпсон, 2001.
Як бути двома - Алі Сміт, 2014
Орландо - Вірджинія Вулф, 1928
Ночі в цирку - Анджела Картер, 1984
1984 - Джордж Оруелл, 1949
Псміт-журналіст - Пелам Гренвілл Вудхаус, 1915
Прощальне зітхання мавра - Салман Рушді, 1995
Zami: A New Spelling of My Name - Одрі Лорд, 1982