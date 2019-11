Назвали ТОП-100 романів, які надихають

Провідні британські письменники і літературні критики виділили 100 романів, що вплинули на їхнє життя.

Список скласти їх попросило видання BBC Arts.

«Ми попросили групу провідних письменників, кураторів і критиків вибрати 100 жанрових романів, які вплинули на їхнє життя, і ось результат», - йдеться в повідомленні.

До списку входять англомовні романи, написані за останні 300 років - сучасні бестселери і переклади, класика для дітей і дорослих. Згруповані за темами, вони відображають те, як книги допомагають формувати і впливати на наше мислення, зазначає видання.

Твори в списку розбиті на 10 тематичних груп.

Особистість:

Кохана - Тоні Моррісон, 1987

Нескінченні дні - Себастьян Баррі, 2016

Осколки - Енн Майклс, 1996.

Половина жовтого сонця - Чімаманда Нґозі Адічі, 2006

Homegoing - Яа Г'ясі, 2016

Маленький острів - Андреа Леві, 2004

Під скляним ковпаком - Сільвія Плат, 1963

Бог дрібниць - Арундаті Рой, 1997.

І прийшло руйнування - Альберт Чінуалумогу, 1958

Білі зуби - Зеді Сміт, 2000.

Кохання, секс і романтика:

Щоденник Бріджит Джонс - Хелен Філдінг, 1996.

Раз і назавжди - Джуді Блум, 1975

Кімната Джованні - Джеймс Болдуін, 1956

Гордість і упередження - Джейн Остін, 1813

Вершники - Джиллі Купер, 1985

Їхні очі бачили Бога - Зора Ніел Херстон, 1937

Далекі шатри - Мері Маргарет Кей, 1978

Сорок правил кохання - Еліф Шафак 2009

Пристрасть - Джаннет Уїнтерсон, 1987

Раби самотності - Патрік Гамільтон, 1947

Пригоди:

City of Bohane - Кевін Баррі, 2011

Вушко голки - Кен Фоллетт, 1978

По кому подзвін - Ернест Хемінгуей, 1940

Темні матерії, трилогія - Філіп Пулман, 1995 - 2000

Айвенго - Вальтер Скотт, 1819

Містер Стендфаст - Джон Бакен, 1919

Вічний сон - Реймонд Чандлер, 1939

Голодні ігри - Сьюзен Коллінз, 2008

Цикл про капітана Джека Обрі та доктора Стівена Метьюріна - Патрік О'Брайан, 1970 - 2004

Володар кілець - Джон Рональд Руел Толкін, 1954 - 1955

Життя, смерть та інші світи:

Гра престолів - Джордж Мартін, 1996.

Дивуючи богів - Бен Окрі, 1995

Дюна - Френк Герберт, 1965

Франкенштейн, або Сучасний Прометей - Мері Шеллі, 1818

Ґалаад - Мерилін Робінсон, 2004

Хроніки Нарнії - Клайв Стейплз Льюїс, 1950 - 1956

Плоский світ - Террі Пратчетт, 1983 - 2015

Земномор'я - Урсула К. Ле Гуїн, 1964 - 2018

Піщана людина - Ніл Гейман, 1989 - 1996

Дорога - Кормак Маккарті, 2006

Політика, влада і протест:

Тисяча сяючих сонць - Халед Хоссейні, 2007

О чудовий новий світ - Олдос Хакслі, 1932

Домашній вогонь - Каміла Шамсі, 2018

Повелитель мух - Вільям Голдінг, 1954

Хрестики-нулики - Мелорі Блекмен, 2012

Збаламучене місто - Джеймс Планкетт, 1963

Фіолетовий колір - Еліс Уокер, 1982

Вбити пересмішника - Харпер Лі, 1960

V - значить вендета - Алан Мур, 1982 - 1989

Unless - Керол Шилдс, 2002

Класи і суспільство:

Будинок для містера Бісваса - В.С. Найпол, 1961

Консервний ряд - Джон Стейнбек, 1945

Безчестя - Джон Максвелл Кутзее, 1999.

Наш спільний друг - Чарльз Діккенс, 1864

Бідолаха - Нелл Данн, 1967

У суботу ввечері, у неділю вранці - Алан Сіллітоу, 1951

Самотня пристрасть Джудіт Херн - Брайан Мур, 1955

Розквіт міс Джин Броді - Мюріел Спарк, 1961

Залишок дня - Кадзуо Ісігуро, 1989

Антуанетта - Джин Ріс, 1966

Дорослішання:

Емілі з Молодого Місяця - Люсі Мод Монтгомері, 1923

Золота дитина - Клер Адам, 2019

Орикс і Деркач - Маргарет Етвуд, 2003

Давай, побачимося завтра - Вільям Кіперс Максуелл-мол., 1980

Свамі та його друзі - Разіпурам Крішнасвамі Нарайан, 1935

Сільські дівчата - Една О'Брайєн, 1960

Серія романів про Гаррі Поттера - Джоан Роулінг, 1997 - 2016

Аутсайдери - Сьюзен Хінтон, 1967

Таємний щоденник Адріана Моула розпочатий в 13 з половиною років - Сьюзен Таунсенд, 1982

Сутінки - Стефані Майєр, 2005 - 2008

Сім'я і дружба:

Відповідний наречений - Вікрам Сет, 1993

Балетні туфельки - Ноель Стрітфілд, 1936

Cloudstreet - Тім Вінтон, 1991

Незатишна ферма - Стелла Доротея Гіббонс, 1932

Я захоплюю замок - Доді Сміт, 1948

Мідлмарч - Джордж Еліот, 1872

Корабельні новини - Ені Пру, 1993

Незнайомка з Уайлдфелл-Холла - Енн Бронте, 1848

Відьми - Роальд Даль, 1983

Злочини та конфлікти:

Американський таблоїд - Джеймс Еллрой, 1995

Американська війна - Омар ель Аккад, 2017

Ice Candy Man - Бапсі Сідхва, 1988

Ребекка - Дафна Дюмор'є, 1938

Regeneration - Пет Баркер, 1991

Дитя людське - Філліс Дороті Джеймс, 1992

Собака Баскервілів - Артур Конан Дойл, 1891 - 1892

Вимушений фундаменталіст - Мохсін Хамід, 2007

Талановитий містер Ріплі - Патриція Хайсміт, 1955

Тихий американець - Грем Грін, 1955

Порушники правил:

Змова бовдурів - Джон Кеннеді Тул, 1980

Писар Бартлбі - Герман Мелвілл, 1853

Habibi - Крейг Томпсон, 2001.

Як бути двома - Алі Сміт, 2014

Орландо - Вірджинія Вулф, 1928

Ночі в цирку - Анджела Картер, 1984

1984 - Джордж Оруелл, 1949

Псміт-журналіст - Пелам Гренвілл Вудхаус, 1915

Прощальне зітхання мавра - Салман Рушді, 1995

Zami: A New Spelling of My Name - Одрі Лорд, 1982