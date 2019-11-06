Премію в галузі літературної критики здобула збірка "Інкубація «Яєць динозавра»"
Переможець обирався шляхом таємного голосування на засіданні журі премії під головуванням керівника інституту літератури імені Т. Г. Шевченка М. Г. Жулинського.
Професор Штейнбук – український літературознавець, педагог і методист, який вважається головним експертом з категорії тілесності. Він є автором книг "Засади тілесного міметизму у текстових стратегіях постмодерністської літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття", "Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі" тощо.
В минулому був деканом Кримського гуманітарного університету (м. Ялта), але після окупації залишив Крим у квітні 2014 року.
Як відомо, премія імені О.Білецького заснована 1971 року і є єдиною премією за літературну критику. Вона є премією Спілки письменників України та Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України і покликана сприяти розвитку української літературної критики, посиленню її активності в дослідженні й висвітленні сучасного літературного процесу, його тенденцій, явищ і постатей.
Премія присуджується щорічно за кращі праці різних жанрів у галузі літературної критики, виключаючи збірки статей і монографії.
Фото: www.facebook.com/events