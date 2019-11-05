Свобода преси: ЮНЕСКО оголосила прийом заявок на премію Гільєрмо Кано

«Премія присуджується щорічно з нагоди Всесвітнього дня свободи преси (3 травня) в ході урочистої церемонії. Переможець отримує 25 000 доларів США. У 2020 році вручення Премії заплановано на 23 квітня. Всесвітній день свободи преси 2020 року відбудеться у Гаазі (Нідерланди) з 22 по 24 квітня», - йдеться у повідомленні.

Премія була заснована Виконавчою радою ЮНЕСКО у 1997 році на честь Гільєрмо Кано, колумбійського журналіста, який загинув під час виконання своїх професійних обов’язків.

Для подачі кандидатури на здобуття премії необхідно заповнити формуляр англійською або французькою мовою у співпраці з Національною комісією України у справах ЮНЕСКО та відправити його електронною поштою до 15 лютого 2020 року.