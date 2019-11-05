Від початку року в Україні зафіксовано 60 нападів на журналістів - НСЖУ

"Упродовж жовтня на журналістів було скоєно 4 атаки... 2 інциденти було зафіксовано в Києві, по одному на Волині та Кіровоградщині. Загалом же за 10 місяців 2019 року було зафіксовано 60 випадків застосування сили до журналістів", - йдеться у результатах моніторингу.

За 10 місяців 2019 року зафіксовано 3 інциденти, коли нападниками були працівники силових відомств та 9 інцидентів, коли нападниками були посадовці депутати, чиновники. Також зафіксовано 3 випадки застосування зброї чи погрози зброєю.

Серед регіонів, в яких фіксується найбільше проявів фізичної агресії щодо журналістів: Київ та область - 17, Одеська область - 11, Херсонська - 5, Чернівецька - 4, Волинська - 4, Харківська - 3, Донецька - 3.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" - це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії по відношенню до журналістів в Україні. Індекс укладають НСЖУ та партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.