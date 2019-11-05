Свобода в мережі: Freedom House назвав Україну

Свобода в мережі: Freedom House назвав Україну "частково вільною"

Рейтинг
Укрінформ
Україна потрапила до списку "частково вільних країн" у рейтингу "Свобода в мережі-2019" правозахисної організації Freedom House.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Показники доступу в Інтернет в Україні суттєво не змінилися у 2018–19 роках. Доступ залишається вільним для більшості населення. Український ринок інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) досить різноманітний, хоча він постраждав через більш широкі економічні труднощі в країні, кризу після окупації Криму Росією та конфлікт на Донбасі», - відзначають у Freedom House.

Минулоріч Україна також отримала статус «частково вільної».

Згідно з рейтингом 2019, вище за Україну розташувалися такі країни колишнього СНД, як «частково вільний» Киргизстан, та цілком «вільні» Вірменія та Грузія.

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Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Росія визнані Freedom House як країни з «невільним» доступом до мережі.

Рейтинг організації Freedom House «Свобода в мережі-2019» оцінює свободу доступу до інтернету в 65 країнах, на які припадає 87% користувачів мережі по всьому світу. Звітний період нового рейтингу припадає на червень 2018 - травень 2019 років.

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