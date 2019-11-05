Свобода в мережі: Freedom House назвав Україну "частково вільною"

Україна потрапила до списку "частково вільних країн" у рейтингу "Свобода в мережі-2019" правозахисної організації Freedom House.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Показники доступу в Інтернет в Україні суттєво не змінилися у 2018–19 роках. Доступ залишається вільним для більшості населення. Український ринок інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) досить різноманітний, хоча він постраждав через більш широкі економічні труднощі в країні, кризу після окупації Криму Росією та конфлікт на Донбасі», - відзначають у Freedom House.

Минулоріч Україна також отримала статус «частково вільної».

Згідно з рейтингом 2019, вище за Україну розташувалися такі країни колишнього СНД, як «частково вільний» Киргизстан, та цілком «вільні» Вірменія та Грузія.

Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та Росія визнані Freedom House як країни з «невільним» доступом до мережі.

Рейтинг організації Freedom House «Свобода в мережі-2019» оцінює свободу доступу до інтернету в 65 країнах, на які припадає 87% користувачів мережі по всьому світу. Звітний період нового рейтингу припадає на червень 2018 - травень 2019 років.