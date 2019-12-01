Премія критиків “Кіноколо” набирає комітет

Національна премія кінокритиків України “Кіноколо” оголосила прийом до комітету, що визначає переможців премії.

Про це повідомляє компанія “Артхаус Трафік”.

“Охочі увійти до складу до комітету можуть подати заявку на членство, вказавши посилання на опубліковані матеріали свого авторства та додавши рекомендації від двох дійсних членів комітету Премії. Прийом заявок триває до 27 грудня. Рішення щодо прийому нових членів виноситься приймальною комісією Премії”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у складі комітету - кінокритики та кінознавці, які є членами Міжнародної федерації кінопреси, та автори, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ. Досвід роботи кандидатів має бути не меншим за рік. Наразі комітет премії нараховує 42 члени.

Лауреати премії обираються шляхом голосування у два етапи. Спочатку серед списку усіх фільмів українського виробництва, що були вперше показані в Україні з 1 жовтня по 30 вересня, члени комітету обирають номінантів. Під час другого етапу шляхом голосування визначаються переможці, які оголошуються під час церемонії відкриття “Київського тижня критики”.

Національна премія кінокритиків “Кіноколо” – щорічна премія, заснована 2018 року, яка визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Премія присуджується у номінаціях за найкращі повнометражний ігровий фільм, короткометражний ігровий фільм, документальний фільм, анімацію, відкриття року, режисера, акторку та актора. Церемонія нагородження проходить у рамках “Київського тижня критики” наприкінці жовтня. У 2019 році найкращим фільмом року стала драма “Додому” Нарімана Алієва, у 2018-му – драма “Донбас” Сергія Лозниці.

Організатори премії - Спілка кінокритиків України, Асоціація “Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!” та компанія “Артхаус Трафік” за підтримки Державного агентства України з питань кіно.