Оновлені пітчинги та рейтинги для продюсерів: як тепер держава допомагатиме кіно

У Міністерстві культури, молоді та спорту розробили нові підходи підтримки українського кінематографа.

Про це йшлося під час пресконференції в Укрінформі.

“Ми думаємо, що нова система з 1 вересня запрацює”, - зазначив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

У свою чергу чергою перший заступник міністра Анатолій Максимчук наголосив, що це буде “прозора і зрозуміла система”.

“Ми запровадимо в наступному році систему єдиного електронного квитка, який у майбутньому має об’єднуватися з єдиною базою даних про проєкти, - вона буде, швидше за все, на базі Держкіно, - куди будуть збиратися дані про виділені кошти, про контрактні зобов’язання, про маркетингові зобов’язання, про аудиторію (яка переглянула фільм — ред.), та якщо ми говоримо про фестивальне кіно, то про участь у фестивалях та кількість номінацій або нагород. Все це буде уніфіковано в одній базі. І ми хочемо, що це було відкрито для суспільства”, - сказав Максимчук.

Він також зазначив, що буде уточнено перелік категорій фільмів і визначено чіткі їх критерії. “Ми зіткнулися з тим, що дуже багато фільмів, які подаються на конкурси, подаються не в свою категорію і потім аналізувати успішність чи неуспішність дуже складно, а іноді неможливо”, - прокоментував він принагідно.

За його словами, по кожній категорії буде визначено критерії успішності. І якщо це глядацьке кіно, то критеріями будуть відповідна кількість глядачів і відповідний бокс-офіс. Якщо йдеться про телебачення, то - аудиторія, на яку це спрямовується, і відповідні рейтинги. Якщо це діджітал-платформа — також будуть свої виміри.

“Якщо фільм буде заявлятися на міжнародну перспективу, теж будуть ставитися якісь завдання, тому що державний ресурс дуже обмежений і він має використовуватися максимально ефективно”, - зауважив Максимчук.

Він уточнив, що до кожної категорії будуть переглянуті правила відбору. “Ті нарікання, про які ми чули, зокрема під час останніх конкурсів, про те, що експерти, які оцінювали в певних категоріях фільми, не були з цієї сфери. Тут має змінитися підхід до відбору експертів і переглянуті правила”, - сказав заступник міністра.

Максимчук додав, що буде введено рейтингування продюсерів.

“У світі немає на 100% успішних продюсерів, але в будь-якому випадку речі, пов’язані з виходом чи невиходом фільмів, з тим, як проводиться маркетингова кампанія, мають враховуватися. Також новим, що раніше не застосовувалося, буде надання маркетингового плану просування. Продюсер, коли заявляється якийсь проєкт, має не тільки виробити фільм, а й чітко визначити, як досягати цільової аудиторії, аби був успіх”, - зазначив він.

Водночас Бородянський наголосив, що отримання державної підтримки — це привілей, а не обов’язок держави, і його треба заслужити, тож цей принцип буде покладено в рейтингування продюсерів.

“Нам також треба почати серйозну розмову на пітчингах, коли продюсери беруть серйозні кошти без зобов’язань. Це в нормальній країні неприпустимо. Не можна просто брати гроші і не давати ніяких зобов’язань. Це те, що сьогодні відбувається... Нам треба переходити на систему, в якій чітко визначається обов’язок продюсера”, - додав міністр.