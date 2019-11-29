В Україні по-новому фінансуватимуть виші, що готують кінофахівців

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вважає, що варто змінити систему фінансування вишів, які готують фахівців у сфері кіноіндустрії.

Таку думку він висловив під час пресконференції в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

“Ми хочемо змінити систему фінансування вишів, бо тоді з'явиться відповідальність. Адже держава робить держзамовлення і має розуміти, що вона отримає навзаєм. Тому ми таку роботу вже почали”, - сказав Бородянський.

Він зазначив, що МКМС вже направив на адресу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого запит щодо стратегії роботи вишу, планів навчання. Згодом урядовець має намір провести зустріч із керівництвом університету.

З цього ж приводу Бородянський уже відвідав національну академію образотворчого мистецтва.