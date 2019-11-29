Держкіно за п’ять років профінансувало 224 фільми на 1,6 мільярда

Державне агентство України з питань кіно за п'ять років профінансувало 224 фільми 92 продюсерів на 1,6 мільярда гривень

Про це заявив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, презентуючи на пресконференції в Укрінформі результати аналізу ефективності державної підтримки кінематографії.

“Держава проінвестувала за п'ять років 1,6 млрд грн (тільки кошти Держкіно). 92 продюсери отримали підтримку. Загалом проінвестовано 224 фільми. 265,5 млн грн - боксофіс фільмів за підтримки Держкіно”, - сказав Максимчук.

За його словами, у виробництві нині перебувають 29 фільмів на суму понад 463,5 млн грн.

При цьому Максимчук зазначив, що вихід деяких фільмів в Україні затримується. Зокрема, за його даними, із затримкою більш як 12 тижнів очікуються фільми, на які було виділено 180 млн грн; затримуються більш як на 36 тижнів фільми, профінансовані на понад 131,5 млн грн.

Також було створено Топ-20 продюсерів, які отримали фінансування. Так, команда Володимира Філіпова, Андрія Суярка та Алли Овсяннікової отримали 148 млн грн, Максим Асадчий - 119 млн, Олег Щербина - 80,7 млн грн, Ігор Савиченко - 61,5 млн, Єгор Олесов та Оксана Мельничук - 55,8 млн грн. “Загалом 972 млн грн. Топ-20 продюсерів, 60% усього фінансування Держкіно”, - додав він.

Водночас перший заступник міністра зазначив, що лише 33,85 млн грн було повернуто продюсерами в Держкіно. Зокрема, за словами Максимчука, з приводу повернення коштів державної фінансової підтримки, то картина така: найбільше грошей повернуло кіно “Скажене весілля” Юрія Горбунова (фінансування 1 175 590 , а повернення - 1 139 152), “Я Ти Він Вона” Володимира Зеленського (фінансування 17 620 596, а повернення - 13 299 779), “Секс і нічого особистого” Влада Ряшина та Юрія Мінзянова (фінансування 12 827 387, повернення - 4 144 502).

Також перший заступник міністра культури, молоді та спорту наголосив, що від час проведення аналізу ефективності держпідтримки кінематографії було виявлено низку актуальних проблем. Зокрема, відсутність системної бази інформації, даних щодо розповсюдження на діджітал-платформах, відсутність категоризації, відсутність критеріїв успішності. Крім того, система підтримки не передбачала маркетингових планів та планів просування фільмів, зазначив Максимчук.