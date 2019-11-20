“Кохання” Микити Лиськова отримало нагороду в Пекіні

Анімаційний фільм “Кохання” Микити Лиськова взяв участь у конкурсній програмі Міжнародного Пекінського кінофестивалю Feinaki Beijing Animation Week і отримав нагороду “Вибір журі”.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно, за підтримки якого створено фільм.

“На черзі у “Кохання” - конкурсна програма міжнародного кінофестивалю класу “А” PÖFF | Tallinn Black Nights Film Festival (15 листопада - 1 грудня) та участь у конкурсі Міжнародного кінофестивалю Etiuda&Anima у Кракові, Польща (19 - 24 листопада)”, - ідеться в повідомленні.

Автор та режисер стрічки “Кохання” - Микита Лиськов. Музичне оформлення та звук — Антон Байбаков. Продюсер — Андрій Границя, компанія “Т.Т.М.”.

Короткометражна анімаційна стрічка “Кохання” вже взяла участь у більш ніж 20 міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном і отримала низку перемог. Світова прем’єра фільму відбулася на найпрестижнішому у світі фестивалі анімаційного кіно в Ансі.

Стрічка розповідає історію кохання за допомогою символів: дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки.

Фільм був створений компанією “Т.Т.М.” за стовідсоткової фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно.