Анімаційний фільм “Кохання” взяв “Золотого голуба” на Dok Leipzig-2019

Анімаційний фільм Микити Лиськова “Кохання” отримав нагороду The Golden Dove у конкурсній програмі Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film одного з найстаріших кінофестивалів документального та анімаційного кіно Dok Leipzig.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно. “Фестиваль відбувся з 28 жовтня по 3 листопада у Лейпцигу (Німеччина). Члени журі відзначили майстерність автора фільму у вмінні зберегти специфічні ознаки конкретного місця в зрозумілій кожному історії та його алегоричне розуміння людського досвіду через поєднані, як у цирку, символи та музику”, - йдеться в повідомленні. Як зазначається, короткометражна анімаційна картина “Кохання” вже взяла участь у понад 20 міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном і отримала низку перемог. Світова його прем’єра відбулася на найпрестижнішому у світі фестивалі анімаційного кіно в Ансі. Читайте також: У Нідерландах показали український фільм “Історія зимового саду” Автор та режисер фільму - Микита Лиськов. Музичне оформлення та звук - Антон Байбаков. Продюсер - Андрій Границя. Стрічка розповідає історію кохання за допомогою символів, дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки. Фільм створений компанією “Т.Т.М.” за 100-відсоткової підтримки Державного агентства України з питань кіно.