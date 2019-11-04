У нідерландському Утрехті у рамках Кінофестивалю Східного Сусідства показали документальний фільм українського режисера Семена Мозгового “Історія зимового саду”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Це історія про неготовність прийняти зміни, які відбуваються”, - розповів режисер кореспонденту Укрінформу на презентації стрічки.

Мозговий зазначив, що на створення фільму його надихнуло саме місце та героїня. Події розвиваються у квітковому павільйоні ВДНГ. Це історія про жінку, яка усе своє життя опікувалася рослинами. Вона не може прийняти зміни, піти на пенсію і залишити справу, якій віддала 45 років.

Його фільм це не лише історія однієї людини, яка боїться змін, а й усієї країни, яка так само переживає зміни.

У Нідерландах показали український фільм “Історія зимового саду” / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

“Це дуже пряма картина того, що в нас відбувається, як люди сприймають зміни, як вони їх хочуть, а коли вони приходять, як вони не можуть їх прийняти”, - зазначив Мозговий.

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За його словами, зйомки документального фільму тривали два роки. Поява на знімальному майданчику групи радіодезистів, які знаходять біля павільйону потужне джерело позитивної енергії, випадкова. І хоча вони з’явилися неочікувано, стали дуже потужною частиною фільму.

“Вони просто прийшли в один день. Ми просто знімали і з’явилися вони, щось вимірювали, енергію. Біля цього місця, біля входу в цей павільйон, дуже великий, потужний канал позитивної енергії”, - каже український режисер.

Документальний фільм знімали маленькою групою, яка складалася з чотирьох людей: оператор, звукорежисер, продюсер і Семен Мозговий. Режисер не пригадує, щоб під час зйомок його фільму відбувалися якісь курйози, тоді як під час його показу в Чехії та Німеччині траплялися технічні негаразди. Наприклад, у Лейпцигу показали не той варіант фільму. Семен Мозговий каже, після пережитого вже не хвилюється перед показом.

Зараз він працює над новим документальним фільмом про двох мотоциклістів, які поїхали в Америку ставити рекорд швидкості на радянських мотоциклах.