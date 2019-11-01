Українська акторка отримала нагороду за кращу жіночу роль на кінофестивалі в Лімерику

Українська акторка Світлана Барандич здобула перемогу у номінації на кращу жіночу роль на міжнародному кінофестивалі в Лімерику (Ірландія).

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Ірландії у Facebook.

«Вітаємо акторку з України Світлану Барандич з перемогою у номінації на кращу жіночу роль на Міжнародному кінофестивалі Річарда Гарріса, який відбувся 22-28 жовтня 2019 р. в ірландському місті Лімерик, за головну роль у короткометражному фільмі «Анна» режисера Декеля Беренсона (народився в Ізраїлі, мешкає у Великій Британії)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, кінофестиваль у Лімерику виявився щасливим для українських кіномитців, які уже другий рік поспіль виборюють тут нагороди. Зокрема, у 2018 році журі фестивалю визнало «Викрадену принцесу» режисера Олега Маламужа кращим художнім фільмом.

Читайте також: У Барселоні запрошують на перегляд фільму і круглий стіл за участі Олега Сенцова

Стрічка «Анна» – це сумна розповідь про нелегку долю матері-одиначки у невеликому промисловому місті на охопленому війною сході України, відчайдушні мрії про краще життя та нелегкий вибір життєвих цінностей. Фільм знятий у копродукції України, Ізраїлю та Великої Британії.

Автори фільму: режисер та сценарист Декель Беренсон, оператор-постановник Володимир Іванов, художник-постановник Кара Балеян та режисер монтажу Єгор Трояновський.

Головні ролі виконали українські актори Світлана Барандич, Анастасія Вязовська, Ліна Чорнодуб та американський актор Ерік Р. Гіліет.

Світова прем'єра стрічки відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в основній конкурсній програмі у змаганні за Золоту пальмову гілку за найкращий короткометражний фільм. Фільм також увійшов до програми Національного конкурсу 48-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

"З ініціативи ізраїльського режисера картини Декеля Беренсона, фільм повністю створювався в Україні, українською знімальною командою: від виробництва до постпродакшену. Основною мовою фільму теж стала українська”, - повідомляла раніше прес-служба Держкіно.

Режисер стрічки уперше відвідав Україну в 2012 році, подорожуючи Європою. Він розповідав, що для нього це був важливий особистий крок, оскільки його бабуся народилася в Хусті – українському прикордонному містечку.

Фото: Embassy of Ukraine in Ireland у Facebook