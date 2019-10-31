У Барселоні запрошують на перегляд фільму і круглий стіл за участі Олега Сенцова

Фільм про українського кінорежисера, колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова і круглий стіл за участі героя стрічки відбудуться в Барселоні 18 листопада.

Про це повдіомляє пресслужба Генерального консульства України в Барселоні.

«18 листопада Олег Сенцов відвідає Барселону в рамках Міжнародного фестивалю кіно з тематики прав людини. Запрошуємо взяти участь у перегляді фільму «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова» та у круглому столі за участю Олега Сенцова після перегляду», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, захід відбудеться 18 листопада о 20:00 у кінотеатрі CinemesTexas (C / Bailén, 205). Вхід вільний.

Фото: Укрінформ, пресслужба Генерального консульства України в Барселоні