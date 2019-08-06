Кінофестиваль “Бруківка” оголосив програму

Третій Кам'янець-Подільський міжнародний кінофестиваль “Бруківка” пройде з 11 по 15 вересня, вдруге - за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Цьогоріч на фестиваль було подано майже 800 фільмів з 70 країн світу, з яких понад 120 - роботи молодих режисерів з України. Оцінюватиме фільми професійне журі кінокритиків, режисерів і продюсерів з України та США. Призовий фонд конкурсної програми кінофестивалю становить понад 50 тисяч гривень”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ознайомитись з повною програмою можна на сайті фестивалю.

У рамках заходу, зокрема, заплановані покази фільмів просто неба у середньовічній Старій фортеці та експериментальне світлове 3D-шоу на її вежах, виступи популярних музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів, панельні дискусії та презентації, неформатні екскурсії Старим містом, шоу роботів “Трансформери” для дітей, фотозони на основних локаціях фестивалю, конкурс на найкращий косплей героїв коміксів, кіно та аніме, червона доріжка у Фортеці та Міському палаці культури.

Поінформовано, що вхід на всі заходи фестивалю “Бруківка” - вільний.

Фото: facebook.com/brukivkafest