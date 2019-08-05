Перший концерт LvivMozArt зіграли біля зруйнованої синагоги

Перший концерт LvivMozArt зіграли біля зруйнованої синагоги

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Укрінформ
Не в залі філармонії, а біля зруйнованої синагоги у місті Броди на Львівщині відбувся перший і центральний концерт Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

“Біля руїн синагоги у місті Броди відбувся напередодні увечері грандіозний пам’ятний концерт, присвячений ювілею письменника Йозефа Рота. Це перший і центральний концерт Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, котрий уже втретє проходить на Львівщині”,- йдеться у повідомленні.

За словами артдиректорки фестивалю Оксана Линів, цілий світ знає романи видатного письменника Йозефа Рота, але мало кому відомо, що він був народжений на Львівщині, у містечку Броди.

Перший концерт фестивалю LvivMozArt зіграли біля зруйнованої синагоги

“В середині 18 століття у Бродах було 86 синагог і молитовних єврейських домів. Зараз таких історичних споруд майже не залишилось, але є руїни великої Бродівської синагоги, в якій фашисти спалювали людей. Саме тому, в пам'ять всіх цих історичних подій, які назавжди залишаться раною в світовій історії, ми проводимо наш перший концерт не у Львові, а в Бродах, на цій руїні», — сказала Линів.

В концерті у супроводі оркестру INSO-Lviv та Львівської хорової капели «Дударик» виступили світові зірки, зокрема, південно-африканська оперна співачка Пумеза Мацікіза, американський митець Абраам Броди, кіноакторка Сунні Меллез, диригувала Оксана Линів.

У концерті прозвучали «Kyrie Eleison» української композиторки Богдани Фроляк та 3-тя Симфонія «Kaddish» титана американської культури, сина українських емігрантів з Рівненщини Леонарда Бернстайна.

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Третій сезон фестивалю LvivMozArt триватиме до 11 серпня і пройде під гаслом «Музика і література». Центральна постать фестивалю — німецькомовний публіцист та письменник Йозеф Рот, який народився в містечку Броди біля Львова. У 2019 році відзначається його подвійна дата - 125 років від народження та 80 років по смерті письменника.

В рамках фестивалю відбудуться масштабні концертні постановки, витончені вечори камерного формату, перформанси, презентації та речиталі.

Фестиваль об’єднає найкращих українських та світових музикантів, відкриє цікаві локації та заповнить найбільші концертні зали міста.

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