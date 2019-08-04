Мистецькою виставкою відкрився фестиваль класичної музики LvivMozArt

Мистецька виставка "Династія Моцартів: музика та література" стала прологом до Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt, який проходить у Львові.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“Цей фестиваль для нас є дуже особливим, бо саме цього року він був прийнятий у міжнародну спільноту European Mozart Ways, в яку мають право входити тільки ті фестивалі і міста, які безпосередньо історично пов’язані з творчістю династії Моцартів. Відтак Львів став єдиним містом з країн СНД, які мають право бути членами цієї організації", — розповіла ініціатор і керівник фестивалю диригент Оксана Линів.

“У нас у Зальцбурзі Львів асоціюється із Францом Моцартом, і ми їдемо сюди як до родини. Ми дуже раді кожного року долучатися до організації фестивалю LvivMozArt. Торік ми привезли оригінальну скрипку Моцарта, а тепер - експонати до частини виставки, яка називається „Династія Моцартів: музика та література“. Це невеликі, але дуже цінні експонати, які львів’яни і гості міста зможуть споглядати впродовж цілого місяця", — сказала Габрієлє Гамзауер, директорка Фундації Моцартеум (Зальцбург, Австрія).

Виставка "Династія Моцартів: музика та література" створена спільно з Фундацією Моцартеум в кооперації із Львівською національною галереєю мистецтв ім. Б. Возницького та Львівською національною бібліотекою ім. В. Стефаника.

Виставка, присвячена 300-літньому ювілею Леопольда Моцарта та чудово поєднується з темою фестивалю "Музика і література". Серед експонатів - листи Моцартів, першодруки історичних видань, портрети, художня графіка, музичні інструменти ХІХ ст., театральні елементи того часу. Покоління Моцартів (Леопольда, Вольфганга Амадея та Франца Ксавера), їхня творчість та діяльність змінила історію світової музики, об’єднала музичні традиції цілих країн.

Третій сезон фестивалю LvivMozArt триватиме впродовж 3−11 серпня 2019 і пройде під темою "Музика і література". В рамках фестивалю відбудуться масштабні концертні постановки, витончені вечори камерного формату, перформанси, презентації та речиталі. Фестиваль об’єднає найкращих українських та світових музикантів, відкриє цікаві локації та заповнить найбільші концертні зали міста.