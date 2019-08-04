«Дзвони Лемківщини» запросили на Тернопільщину лемків зі всього світу

В урочищі Бичова три дні тривав двадцятий міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини», який проводився на знак вшанування 75-ї річниці депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На фестиваль прибуло понад 20 тисяч лемків з України та різних куточків світу.

Фестиваль «Дзвони Лемківщини» / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

«Для нас цей фестиваль особливий. Він – двадцятий за рахунком і проводиться на знак вшанування 75-ї річниці депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини. Таким велелюдним зібранням лемків із всієї України та різних куточків світу хочемо засвідчити, що всупереч спробам нас асимілювати, розсіяти деінде, ми вижили і пам’ятаємо своє коріння й трагічну історію свого народу», - сказав кореспонденту агентства голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.

За його словами, його земляків хотіли позбавити українства у 1944-1946 роках під час депортації з Лемківщини та інших етнічних українських земель, що були на території Польщі. У той час майже півмільйона українців було депортовано із прадідівських земель. Але тут, на Тернопільщині та в інших областях, куди переселили лемків, вони знайшли другу малу батьківщину.

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Як раніше повідомлялося, впродовж трьох днів у мальовничому урочищі Бичова із різноманітним репертуаром виступають майже 70 мистецьких колективів, а близько 100 майстрів презентують різні види ремісництва та рукоділля.